Росія втрачає газовий важіль впливу на Європу.

Bank of America повідомив, що ситуація з газом в Європі швидко змінюється від поганого сценарію до ще гіршого.

Про це повідомляє Business Insider.

Росія втрачає можливість впливати на Європу за допомогою газу. Bank of America попередив, що Кремль може використовувати цей фактор для створення кризи найближчим часом.

"Газовий важіль Росії слабшає, тому країна може вирішити використовувати його до того, як втратить його", - зазначають у банку.

За даними банку, після зниження потужності газопроводу "Північний потік-1" до 20% накопичених запасів до зимового періоду може виявитися недостатньо. Тому в даний час ЄС планує широкомасштабне нормування попиту.

Ціни на ф'ючерси на природний газ на TTF наблизилися до позначки в 200 євро за мегават-годину (204 долара), що недалеко від 300 євро, досягнутих в березні.

"У міру зростання песимізму щодо поставок з Росії спотові і форвардні ціни на природний газ в Європі встановлюються в більш високому діапазоні", - йдеться в повідомленні Bank of America.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня глава МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що Європейський Союз не піддасться на газовий шантаж Москви.

Також вона додала, що, якщо Росія повністю перекриє "Північний потік-1", то "немає жодних сумнівів", що Німеччина продовжить свою санкційну політику проти Москви.

26 липня країни ЄС домовилися про скорочення на 15% обсягів споживання газу в порівнянні з їх середнім споживанням за останні п'ять років, на термін з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року з можливим продовженням до кінця травня.

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