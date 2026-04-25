Портативні консолі, актуальні у 2026 році: експерти обрали 5 найкращих моделей

У списку є продукція як для найвимогливіших геймерів, так і для тих, хто віддає перевагу компактним розмірам.

Авторитетний ресурс PC Gamer оновив рейтинг портативних ігрових ПК і виділив п'ять пристроїв, які найкраще відображають поточний стан ринку.

До добірки увійшли 5 моделей на Windows і SteamOS, кожна з яких отримала свою роль – від максимальної потужності до найкращого балансу та компактності.

Lenovo Legion Go S SteamOS – найкращий портативний ПК загалом

Головним вибором редакції став Lenovo Legion Go S. Автори відзначають, що пристрій вдало поєднує продуктивність і зручність використання, пропонуючи більш "консольний" досвід завдяки встановленій системі SteamOS і сучасним AMD-чіпам.

Пристрій має монолітний корпус, миттєвий перехід у сплячий режим і ідеально підходить для бібліотеки Steam. При цьому він простіший і доступніший, ніж важчі Windows-конкуренти.

Steam Deck – найкращий бюджетний варіант

Steam Deck залишається найдоступнішим і найпопулярнішим портативним ПК. За відносно невеликі гроші покупець отримує збалансовану приставку з високою якістю збірки.

Оновлений OLED-екран поліпшив якість зображення та автономність, зробивши пристрій ще зручнішим для тривалих ігрових сесій, але через застаріле залізо пристрій Valve вже не справляється із запуском сучасних AAA-ігор.

Asus ROG Xbox Ally X – найкраща портативна Windows-консоль

ROG Xbox Ally X визнано найпродуктивнішим Windows-пристроєм у сегменті. Він орієнтований на користувачів, яким важлива максимальна потужність і можливість запускати сучасні AAA-проєкти на високих налаштуваннях.

PC Gamer підкреслює, що це фактично портативний ігровий ПК рівня ноутбука, але в компактному форматіі. Його головний мінус – висока ціна і менш зручний інтерфейс у порівнянні зі SteamOS.

Lenovo Legion Go – портативний ПК з великим дисплеєм

Lenovo Legion Go отримав окреме місце в рейтингу завдяки своєму великому 8,8-дюймовому екрану з роздільною здатністю 1600p і частотою 144 Гц.

Автори зазначають, що цей пристрій найкраще підходить тим, хто хоче максимальний візуальний комфорт у портативному форматі. Знімні контролери додають гнучкості, але сам девайс залишається важким і менш зручним для тривалої гри в руках.

Ayaneo Flip DS – для тих, хто цінує компактність

Тим, хто віддає перевагу компактним розмірам, варто розглянути Ayaneo Flip DS. Вона відрізняється форм-фактором з двома екранами: основним ігровим і додатковим сенсорним для навігації та допоміжних функцій.

PC Gamer зазначає, що вона схожа на футуристичну версію Nintendo DS, при цьому начинка тут сучасна. Хоча автономність залишає бажати кращого.

Що стосується Steam Deck 2, то її реліз відбудеться не раніше 2028 року. Valve не раз заявляла, що відкладає друге покоління, очікуючи щонайменше 50-відсоткового "стрибка" у продуктивності.

Тим часом у 2027 році на ринку може з'явитися нова портативна консоль від PlayStation. За чутками, вона зможе нативно запускати ігри не тільки для PS6, але й для PS5 та PS4.

