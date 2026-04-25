Операцію 'Павутина' відтворили на авіабазі в США і виявили її повну беззахисність, - ЗМІ

Американці намагаються спішно переймати український досвід.

Під час військових навчань у минулому році Пентагон зімітував українську операцію "Павутина" на одній з військових баз у Флориді. Тренування показало, що американські бази захищені від подібного роду нападів так само, як і російські. Тобто ніяк. Про це пише англомовне видання Defense One.

Як розповів бригадний генерал Метт Росс, який очолює центр боротьби з безпілотниками у Пентагоні, під час імітації нападу було задіяно широкий спектр безпілотників – від малих до великих. В тому числі ті, які є стійкими до впливу систем глушіння, а також дрони на оптоволокні.

Зазначається, що ця імітація реалій російсько-української війни суттєво відрізнялася від того, як Пентагон досі випробовував свої технології протидії безпілотникам.

Навчання у Флориді показали, що американським підрозділам, відповідальним за протидію дронам, потрібна система, яка б зводила воєдино дані, отримані як від радарів далекого виявлення, так і від дронів-розвідників та локальних систем боротьби з безпілотниками.

За словами Росса, навчання показали необхідність зосередитися більше на безпілотниках великої дальності, які можуть пошкодити "високопріоритетні цілі, якими є системи командування та управління, логістики або протиповітряної оборони". Для протидії меншим безпілотникам США повинні розробити дрони-перехоплювачі, які коштуватимуть менше, ніж дорогі зенітні ракети.

"Ми вже придбали деякі з цих систем, щоб розпочати інтеграцію в усьому Міністерстві оборони. За останні шість тижнів ми виділили понад 600 мільйонів доларів на вирішення цієї проблеми, зокрема на швидку інтеграцію нової технології [зенітних дронів]", - зазначив генерал Росс.

Захід переймає український досвід

Як писав УНІАН, українські військові вперше прибули до Німеччини не для того, щоб вчитися у німців, а щоб навчати вже німецьких солдатів. Підготовка бійців Бундесверу під керівництвом українських інструкторів зосереджена на протидії дронам і використанні безпілотників у наступальних операціях. У Німеччині наголошують на терміновості таких навчань через можливу загрозу з боку Росії до 2029 року.

Також ми наводили розповідь британського офіцера про те, як під час навчань в Британії українські військові не лише вчилися у британців, але й ділилися власним досвідом зі своїми наставниками.

