Вісім речей, які досвідчена тревел-експертка нізащо не зробить при плануванні відпустки цього літа

Уникнення цих поширених помилок допоможе туристам розоритися.

Сезон відпусток 2026 року через наслідки війни в Ірані зіткнувся з новими викликами. На тлі того, як поїздки величезної кількості людей опинилися під загрозою, туристи продумують різні способи, як убезпечити себе і свої гроші.

Досвідчена тревел-експертка Кейт Пасола розповіла Which? Travel про вісім речей, яких вона нізащо не зробить, плануючи відпустку цього літа.

"В останні кілька місяців рейси затримувалися або скасовувалися через закриття повітряного простору та аеропортів на Близькому Сході. Що стосується ситуації ближче до дому, впровадження нових біометричних прикордонних перевірок у Європі також спричинило хаос у низці країн", – зазначила вона.

8 помилок, яких слід уникати при плануванні літньої відпустки 2026

1. Бронювання без перевірки політики туристичної компанії щодо додаткових зборів. Експертка попереджає, що в міру зростання цін на авіаційне паливо відпочинок може стати дорожчим, навіть якщо він уже заброньований. У деяких випадках туристичні компанії мають законне право додати певну суму до вартості пакетного туру, не надаючи клієнту права на безкоштовне скасування бронювання.

2. Превентивне скасування поїздки у разі збоїв. За словами Пасоли, якщо турист добровільно сам вирішить відмовитися від поїздки через побоювання щодо зриву рейсу, це позбавить його права на компенсацію.

"Замість цього зберігайте спокій і дочекайтеся, поки авіакомпанія скасує ваш рейс, перш ніж вимагати відшкодування. Те саме стосується й розміщення: не скасовуйте бронювання. Замість цього зв'яжіться з власником або готелем через функцію чату на платформі бронювання або зателефонуйте їм", – радить вона.

3. Купівля туристичного страхування в останній момент. Експертка попереджає, що кожен день, коли ви відкладаєте купівлю туристичного страхування на випадок скасування поїздки, – це ще один день, коли ви ризикуєте втратити гроші, якщо щось піде не так. Ризик просто не вартий того, особливо з огляду на те, що страхові поліси рідко дешевшають ближче до дат поїздки.

4. Бронювання житла без гнучкості. "Багато готелів і платформ короткострокової оренди пропонують скасування бронювання з повним або частковим поверненням коштів, іноді всього за кілька днів до заїзду. Якщо ви знайдете недороге житло на надійній платформі, що пропонує таку гнучкість, це може виявитися корисним, якщо ваша поїздка буде зірвана", – радить Песола.

5. Ігнорування туристичних податків. Експертка нагадує, що багато популярних туристичних напрямків у боротьбі з надмірним туризмом вводять все нові й нові податки та збори. Це можуть бути додаткові податки за нічліг, збори за висадку в порту, плата за вхід до пам'яток для нерезидентів та багато іншого, що в сумі може додати до вартості поїздки зайві кілька сотень євро.

6. Добровільне зняття з рейсу в разі овербукінгу. За словами Пасоли, останнім часом авіакомпанії все частіше намагаються обдурити туристів, які добровільно погоджуються вилетіти пізнішим рейсом, якщо на їхньому літаку не вистачає місць, виплачуючи менші суми компенсації, ніж ті, на які вони мали б право, якби їх зняли з рейсу проти їхньої волі. Більше того, добровільна відмова від місця означає відмову від права на іншу допомогу під час очікування наступного рейсу, таку як проживання в готелі, їжа, напої та трансфер.

7. Прибуття в аеропорт менш ніж за дві години до вильоту. "Цього літа я буду прибувати в аеропорт не пізніше ніж за дві години до вильоту, навіть якщо це короткі рейси і навіть якщо у мене немає зареєстрованого багажу. Нові біометричні перевірки на кордоні для тих, хто в’їжджає та виїжджає зі Шенгенської зони, наразі спричиняють хаос у деяких аеропортах, і важко передбачити, коли це може торкнутися вас. Більше того, з закриттями та обмеженнями повітряного простору, а також загрозою страйків в аеропортах та авіакомпаніях цього літа, аеропорти можуть стати ще більш завантаженими", – зазначає експертка.

8. Оплата через невідомі телефонні дзвінки, електронні листи та SMS-повідомлення. Авторка зазначає, що останнім часом стало надходити більше скарг від туристів, які стають жертвами шахрайства після переконливого телефонного дзвінка, електронного листа або SMS-повідомлення, що пропонує їм оплатити бронювання відпочинку або готелю. Шахрай може переконливо видавати себе за туристичну компанію, платформу або власника житла і заманювати мандрівників, вимагаючи надати платіжні дані або переказати великі суми грошей для підтвердження або оплати бронювання.

"Якщо ви отримали електронний лист із пропозицією оплати, пам'ятайте, що ви завжди можете самостійно перейти на веб-сайт компанії. Увійдіть у систему або знайдіть своє бронювання за номером посилання та перевірте самостійно, чи є рахунок до оплати. Якщо вам зателефонували з приводу бронювання або оплати поїздки, покладіть слухавку, не відповідаючи (оскільки деякі шахраї тепер використовують програми для імітації голосу). Знайдіть номер телефону компанії в інтернеті та зателефонуйте їм – будь-яка поважна туристична компанія поставиться з розумінням і з радістю запевнить вас у законності дзвінка та почекає на ваш зворотний дзвінок", – додала вона.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, літній сезон відпусток 2026 року опинився під загрозою через війну в Ірані – можливо, європейцям доведеться переглядати свої плани.

Окрім питань безпеки, через брак авіаційного палива багато авіакомпаній вже починають скасовувати рейси, а також підвищувати ціни на авіаквитки. У зв'язку з цим мандрівникам важливо знати про свої права на випадок скасування рейсу.

