Найбільша авіакомпанія Британії підвищить ціни на квитки через кризу з постачанням палива

Водночас інші авіакомпанії розкритикували таке рішення.

Коли материнська компанія British Airways заявила, що "вносить певні корективи у ціноутворення, щоб врахувати зростання вартості палива", Jet2 відмовилася від введення додаткових зборів для туристів. Про це пише The Independent.

Водночас керівник Brittany Ferries розкритикував транспортні компанії, які не "захистили" свої потреби у паливі. Можна сказати, що Jet2 вилучила положення про додаткові збори зі своїх умов, попри те, що компанія раніше ніколи їх не застосовувала.

"Відпочивальники повинні мати повне право бронювати свою важко зароблену відпустку під сонцем, не турбуючись про додаткові витрати, і вони можуть бути повністю впевнені в цьому, коли бронюють рейс або відпустку з Jet2. Завдяки сьогоднішньому оголошенню клієнти, які бронюють з Jet2, знають, що вони фіксують ціну без несподіваних додаткових витрат у майбутньому, і ми твердо переконані, що це правильний крок з нашого боку", - сказав виконавчий директор найбільшої британської компанії з організації відпочинку Стів Хіпі.

Водночас у щоденному подкасті про подорожі The Independent гендиректор Brittany Ferries Крістоф Матьє наголосив:

"Ми заздалегідь закупили паливо. Тому у нас немає жодної невизначеності щодо майбутнього. Отже, нам не потрібно стягувати додаткову плату, бо ми знаємо, скільки заплатимо за паливо в найближчі місяці. Коли ви хеджуєте (засіб обмеження ризику шляхом укладання протилежної угоди - УНІАН), ви ризикуєте. Якби ціна за барель впала до 40 доларів, ми все одно платили б 70 доларів".

За його словами, дивним зараз є те, що деякі компанії, особливо авіакомпанії, скасовують рейси. Вони не надають послуги, які люди у них придбали, адже, швидше за все, прорахували витрати та не хочуть здійснювати рейси у збиток.

Матьє додав, що постачальник палива компанії запевнив його, що дефіциту не буде. Він зауважив, що кількість бронювань на літо нижча, ніж минулого року, адже "багато людей переймаються".

Водночас генеральний директор Brittany Ferries сказав:

"Немає причин не їхати у відпустку, особливо до таких напрямків, як Франція чи Іспанія, які знаходяться поруч і є прекрасними місцями для відпочинку. З нами вам не доведеться турбуватися про ціну. Вам не доведеться турбуватися про скасування рейсу в останню хвилину. Ми дійсно прагнемо здійснювати рейси за ціною, яку встановлюємо сьогодні".

Своєю чергою речник компанії IAG, що володіє British Airways, Aer Lingus та іспанською Iberia, зазначив, що наразі не спостерігається перебоїв у постачанні авіаційного палива, проте ціни на нього різко зросли, попри стратегію хеджування.

"Як і інші перевізники, авіакомпанії IAG вносять деякі корективи у ціноутворення, щоб відобразити ці вищі витрати на паливо", - пояснив він.

Раніше у Politico пояснили, як зміниться туристичний сезон у Європі цього літа на тлі ситуації на Близькому Сході. За словами експертів, дефіцит авіаційного палива свідчить про те, що ціни на квитки, швидше за все, будуть залишатися високими протягом усього літа.

Також ЗМІ повідомляли, що круїзні лайнери залишили Ормузьку протоку і незабаром відновлять пасажирські рейси. Зокрема 17 квітня лайнер Celestyal Discovery під командуванням капітана Ніколаоса Василеві став першим судном, яке залишило Перську затоку.

