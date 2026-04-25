Через скандал навколо 14 ОМБр Сирський наказав перевірити логістику на передовій

Перевірка повинна бути проведена в короткі терміни.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав командувачам угруповань і командирам корпусів до 20 травня перевірити організацію логістичного забезпечення військових на передовій.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Також, як зазначається, доручено вжити всіх заходів для забезпечення засобами підвозу, евакуації, наземними роботизованими комплексами та іншим обладнанням.

Скандал із харчуванням у 14-й бригаді

У мережі Threads з'явилася інформація про те, що в 14-й окремій механізованій бригаді ЗСУ відбуваються перебої із забезпеченням продовольством на окремих позиціях.

На тлі скандалу Генеральний штаб ЗСУ відсторонив командира 14-ї окремої механізованої бригади з посади. Також було звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.

Новопризначений командир 14-ї ОМБР полковник Тарас Максімов поспілкувався з воїнами, у яких під час перебування на захисній позиції склалася важка ситуація із харчуванням. Він пообіцяв бійцям ротації.

Зокрема, новий команди поцікавився, який нині стан справ у бійців із забезпеченням продовольством, і чи отримали вони посилки.

Бійці підтвердили, що отримали саме необхідне, оскільки "продуктів тепер вистачає".

Також Максімов запитав про їхній фізичний стан і здоров’я, на що один з бійців відповів, що ще треба трохи часу, щоб "відгодуватися".

Командир також пообіцяв зробити ротацію за певних погодних умов. Він висловлює надію, що "все наладиться".

