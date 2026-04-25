У Парижі знайшли скарб легендарного короля: він зник майже пів століття тому

Аспірант випадково натрапив на артефакт XI століття, який вважали втраченим назавжди.

У Франції виявили рідкісну воскову печатку Едуарда Сповідника, одного з найвпливовіших монархів в історії Англії, повідомляє Fox News.

Як стало відомо, артефакт, який офіційно вважався зниклим з 1980-х років, знайшов аспірант разом із куратором у Національному архіві Парижа.

З’ясувалося, що печатку ще у XVIII столітті помістили до відділу пошкоджених документів, де вона зберігалася десятиліттями. За словами дослідників, знахідка була зроблена під час роботи в секції відокремлених печаток.

Едуард Сповідник правив Англією з 1042 по 1066 рік і став одним із небагатьох англійських королів, яких канонізувала церква.

"Це, безумовно, найкраще збережений відбиток із трьох печаток, які, як відомо, використовував Едуард; його втрата викликала велике занепокоєння серед міжнародних істориків", – зазначили в Університеті Ексетера.

Професор середньовічної історії Леві Роуч розповів, що артефакт не просто зберігся, а й пройшов таємну реставрацію. Порівнюючи знімки 1950-х років із нинішнім виглядом, він помітив сліди відновлювальних робіт, які проводилися у 80-х чи 90-х роках минулого століття.

"Той, хто її відновив, явно не знав, що печатку вважали втраченою!" – наголосив професор.

На думку вчених, дизайн печатки доводить, що Англія мала набагато тісніші зв'язки з Візантією та континентальною Європою, ніж вважалося раніше. На воску чітко видно візантійські елементи, зокрема використання титулу "басілевс" (це давньогрецький титул монарха, який у середньовічні часи став офіційним титулом візантійських імператорів).

Також іконографія свідчить про те, що культурні впливи досягали Англії безпосередньо з Візантії протягом лише одного десятиліття.

