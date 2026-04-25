В Україні вперше засудили співробітника ТЦК за перешкоджання роботі омбудсмена

У Закарпатській області суд уперше визнав працівника ТЦК винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмана під час перевірки.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець в Telegram. "Бачу системну проблему – у різних регіонах продовжуються випадки, коли моїм регіональним представникам перешкоджають у роботі під час моніторингових візитів. Це недопуск до приміщень, ненадання інформації, спроби блокування візитів, зокрема з боку окремих ТЦК та СП. Такі дії безпосередньо впливають на можливість забезпечення захисту прав людини і ускладнюють виконання нашого мандату. У підсумку – це завжди про конкретну людину, чиї права залишаються без належного реагування", - зазначив він.

За словами Лубінця, Закарпаття стало показовим прикладом, і вже є перший випадок, коли суд надав юридичну оцінку таким діям.

Він зазначив, що Ужгородський міськрайонний суд визнав керівника Ужгородського РТЦК та СП винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмана. За цим блокуванням намагалися приховати кричущі порушення - можливе незаконне утримання людей, застосування кайданок та інші дії, які можуть мати ознаки нелюдського поводження.

"Ми не лише зафіксували ці факти під час перевірки, а й довели, що спроби обмежити доступ і приховати інформацію від Офісу омбудсмана є протиправними. Це чіткий сигнал – парламентський контроль не може блокуватися, а такі дії мають правові наслідки. Водночас ці матеріали вже перебувають у роботі правоохоронних органів", - розповів Лубінець.

Порушення з боку ТЦК

Як повідомляв УНІАН, наречена колишнього чиновника ТЦК Богдана Васкевича випадково розкрила його розкішне життя. Журналісти провели розслідування, в ході якого з'ясувалося, що ексвійськовий користується елітною нерухомістю, що належить його родичу.

Про розкішне життя Васкевича стало відомо завдяки знімкам його нареченої - блогерки Аліни з Одеси. Жінка опублікувала кілька фотографій зі своїм нареченим, обличчя якого вона приховала сердечком.

За татуюванням на руці журналісти встановили, що на знімках Богдан Васкевич, який не менше 8 років обіймав різні посади в районних ТЦК Одеси та Одеської області. У жовтні 2023 року його називали заступником військового комісара одного з одеських районних ТЦК та СП.

На спільних з Васкевичем фотографіях Аліна позувала, зокрема, у преміальному львівському готелі та SPA-комплексі Emily Resort. Журналісти зазначили, що ніч у найдешевшому номері цього готелю коштує не менше 12 тис. грн.

