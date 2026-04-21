Українські дрони рекордно обвалили видобуток нафти в Росії

За оцінками експертів Міжнародного енергетичного агентства, відновлення нафтовидобутку до рівня першого кварталу 2026 року може стати для Кремля непростим завданням.

Російська Федерація у квітні скоротила видобуток нафти через атаки українських дронів на її порти та нафтопереробні заводи, а також через припинення поставок "чорного золота" нафтопровдом "Дружба". Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні розрахунки та інформацію джерел.

Зазначається, що у квітні Росія, ймовірно, скоротила видобуток на 300–400 тисяч барелів на добу порівняно із середнім рівнем, зафіксованим у перші місяці року. Якщо ж порівнювати з показником кінця 2025 року, то падіння може сягнути 500-600 тисяч барелів на добу. Це може стати найрізкішим місячним падінням російського видобутку за останні шість років.

Ситуацію для російських нафтовиків ускладнюють майбутні весняні зупинки російських нафтопереробних заводів.

"На тлі триваючих атак на російські порти та нафтопереробні заводи буде важко реалізувати нафту без скорочення видобутку, особливо з огляду на майбутні весняні зупинки на технічне обслуговування", – зауважив один зі співрозмовників журналістів.

Тим часом, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз постачання російської нафти на 120 000 барелів на добу до кінця року через постійні атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи та портову інфраструктуру.

Експерти дають зрозуміти, що нарощування обсягів видобутку нафти до рівня першого кварталу 2026 року може стати для РФ непростим завданням через пошкодження портової та енергетичної інфраструктури.

Удари України по НПЗ Росії - останні новини

Українські дрони систематично атакують російські НПЗ та нафтоекспортну інфраструктуру. Зокрема, 18 квітня українські дрони завітали на Новокуйбишевський НПЗ, який належить російському нафтовому гіганту "Роснефть". Внаслідок атаки на підприємстві почалася пожежа.

2 квітня українські дрони завітали на НПЗ у місто Уфа. Тоді моніторингові канали повідомили, що в районі НПЗ пролунали потужні вибухи, а після них на об'єкті почалася потужна пожежа.

Також 20 квітня українські безпілотники влаштували бавовну в одному з ключових нафтоекспортних портів на Чорному морі – Туапсе, а також вгатили по тамтешньому НПЗ. Після атак українських дронів на морський нафтоналивний термінал у Туапсе, на якому продовжується пожежа, кількість суден, що заходять у порт, скоротилася вдвічі за добу.

