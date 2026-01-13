Протести в Ірані та погрози Трампа розігнали ціни на нафту

Аналітики не вірять, що Трамп зважиться на запровадження мит проти Ірану.

Ціни на нафту зранку 13 січня зростають. Занепокоєння щодо перебоїв у постачанні нафти з Ірану переважили перспективи відновлення нафтового експорту з Венесуели, повідомляє Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 10:29 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 35 центів - до 64,22 долара за барель, коливаючись поблизу двомісячного максимуму. Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 50 центів - до 59,82 долара за барель.

"Підвищення цін відбувається на тлі посилення протестів в Ірані, що збільшує ймовірність певної форми втручання з боку США", - заявили аналітики ING, що спеціалізуються на сировинних товарах.

Видання пояснює, що Іран - одна з найбільших нафтовидобувних країн-членів Організації країн-експортерів нафти - стикається з найбільшими за останні роки антиурядовими демонстраціями. Аналітики дають зрозуміти, що заворушення в Ірані штовхають вгору ціни на нафту.

"Заворушення в Ірані додали близько 3-4 доларів за барель до премії за геополітичний ризик у цінах на нафту", - ідеться в повідомленні аналітиків банку Barclays.

До того ж президент США Дональд Трамп вже попередив про військові дії стосовно Тегерану в разі масової загибелі протестувальників через дії іранської влади. Як повідомив Reuters американський чиновник, у вівторок американський лідер має зустрітися з високопоставленими радниками, щоб обговорити варіанти дій щодо Ірану.

Ще до обговорення можливого військового втручання Трамп повідомив, що будь-яка країна, яка веде бізнес з Іраном, буде обкладена митом у розмірі 25%. Reuters звертає увагу, що Тегеран експортує більшу частину своєї нафти до Китаю. Тому аналітики не впевнені, що Трамп вдарить новими митами по Піднебесній.

"Оскільки США і Китай досягли торговельного перемир'я, ми сумніваємося, що США захочуть знову розхитувати човен додатковими митами на Китай", - заявили аналітики ING.

З іншого боку, збільшення постачань нафти з Венесуели потенційно може стримати ціни на нафту від подальшого зростання та розвернути їх донизу.

Після усунення Ніколаса Мадуро минулого тижня Трамп заявив, що уряд в Каракасі має намір передати США до 50 мільйонів барелів нафти, яка перебуває під санкціями.

Іншим фактором тиску на нафтові ціни стало те, що адміністрація Трампа відновила свої атаки на Федеральний резерв США, підсиливши занепокоєння ринків щодо залежності центрального банку та посиливши невизначеність щодо майбутніх економічних умов і попиту на "чорне золото".

Ціни на нафту зранку 9 січня зростали, оскільки учасники ринку зважували погрозу президента США Дональда Трампа вдарити по Ірану.

В Ірані тривають масштабні антиурядові протести. Правозахисна група HRANA повідомила, що в Ірані могли загинути щонайменше 500 людей.

Близький до американського президента сенатор Ліндсі Грем заявив про можливе втручання США у протести в Ірані на боці протестувальників.

