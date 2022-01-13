До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

Більш ніж половину газу, закачаного в підземні газові сховища Європи, вже підняли на поверхню.

Про це повідомляє "Газпром" в Telegram.

Як зазначили в "Газпромі", станом на 10 січня 2022 року Європа відібрала зі своїх сховищ 55,6% або 26,6 млрд кубометрів газу, закачаного у 2021 році станом на 10 січня.

"За даними Gas Infrastructure Europe, з підземних сховищ Європи піднято вже більш ніж половину обсягу газу, закачаного торік.

На 10 січня відбір досяг 55,6%, або 26,6 млрд кубометрів газу, — зазначили в "Газпромі".

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У "Газпромі" підкреслили, що запаси газу в європейських ПСГ знаходяться на мінімальних для цього сезону рівнях за всю історію спостережень.

Запаси газу в Україні:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

Ціна на газ: