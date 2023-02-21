У Кремлі хочуть спричинити проблеми енергосектору Нідерландів.

У Росії шукали точки у Північному морі, де вони можуть влаштувати диверсії для того, щоб перервати енергопостачання Нідерландів. Як передає ресурс NOS заяву директор нідерландської військової розвідки MIVD Ян Свілленс, для цього росіяни намагалися створити спеціальну карту.

Кілька місяців тому у морі поблизу Нідерландів було виявлено корабель РФ, котрий намагався зібрати дані про вітрові електростанції. За словами Свілленса, "з судном вчасно впоралися" і небезпеку ліквідували.

Окрім вітряних електростанції Росії також була важлива інформації про інтернет-кабелі та газопроводи. Російській розвідці потрібні картографічні дані про вищеперераховані об’єкти.

Відео дня

Як заявляють у нідерландських спецслужбах, такі дії РФ є підготовкою до диверсій. Також можливий напад служб Кремля і на інші об’єкти. У тому числі і ті, що пов’язані з питною водою.

Відзначимо, що нещодавно Нідерланди черговий раз вислали з країни російських дипломатів. У 2022-му році показник вигнаних дипломатів РФ становив 17 осіб. Амстердам також не впускає до роботи у дипломатичних місіях росіян, котрі є офіцерами розвідки.

Відносини Нідерланди і Росії – це варто знати

Нещодавно Амстердам заявив, що повністю позбувся залежності від російських енергоносіїв.

Влада Нідерландів готова створити новий трибунал при підтримці ООН для розгляду справ про вторгнення і воєнні злочини РФ в Україні.

У жовтні минулого року стало відомо, що у Нідерландах запропонували Європі альтернативу російському газу.

Окрім цього Амстердам регулярно допомагає Україні воювати проти Росії. У Нідерландах висловили підтримку постачання Києву літаків. Також Прем’єр-міністр країни повідомив про готовність разом із Данією надати 100 Leopard. Ще й в уряді країни додатково заявляли про можливість передати Україні десятки тисяч снарядів для Leopard.

Однак у Нідерландах був зафіксований інцидент, у якому виявили постачання чіпів до Росії навіть в обхід санкцій.

Вас також можуть зацікавити новини: