Нідерланди поки відкидають заклики збільшити обсяги видобутку.

Нідерланди можуть розконсервувати найбільше в Європі Гронінгенське родовище природний газ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, у родовища достатньо невикористаних потужностей, щоб вже цієї зими замінити більшу частину палива, яке Німеччина раніше імпортувала з Росії.

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Родовище знаходиться в процесі закриття і Нідерланди поки відкидають заклики збільшити обсяги видобутку. Причина в тому, що буріння призводило до землетрусів, і голландська влада не хоче ризикувати.

Як пише видання, в родовищі знаходиться близько 450 млрд кубометрів видобутого газу на суму близько 1 трильйона доларів. Також є можливість видобувати приблизно на 50 млрд кубометрів на рік більше, ніж видобувається зараз, за даними Shell Plc, одного з двох основних партнерів, що беруть участь в його експлуатації.

Міністр гірничодобувної промисловості Нідерландів Ханс Війлбріф заявив, що продовжувати видобуток небезпечно, але країна не може ігнорувати проблеми інших країн Європи. "Відсутність газу може змусити нас ухвалити це рішення", - сказав він

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Своєю чергою Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

1 жовтня 2022 року "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

4 жовтня 2022 Туреччина вирішила зробити "Газпрому" серйозне газова пропозиція.

5 жовтня 2022 року "Газпром" офіційно визнав падіння попиту на російський газ.

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