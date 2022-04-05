Вже у короткостроковій перспективі можна юуде спостерігати масштабний негативний вплив нових санкцій на економіку як Росії, так і Білорусі.

Новий пакет санкцій блокує більшість шляхів для зовнішньої торгівлі Росії.

Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, передає "Радіо Свобода".

"Ці рішення означають майже повну торговельну ізоляцію окупанта, який, попри антилюдські дії в Україні, все ще міг працювати на європейських ринках. Тепер цього не буде, адже автомобільні, морські та авіаційні шляхи закриті. Вже у короткостроковій перспективі ми зможемо спостерігати масштабний негативний вплив нових санкцій на економіку як Росії, так і Білорусі", – прокоментував Кубраков.

Він подякував своєму відомству та колегам-міністрам із країн Європейського союзу, які "дотискали ці санкції на своєму рівні".

Раніше у Єврокомісії розповіли, що включає п'ятий пакет санкцій проти Росії, зокрема, мова йде про заходи у енергетиці, торгівлі, транспорті та банківській сфері.

Новий пакет санкцій з боку ЄС є реакцією блоку на звірства російських військових у Бучі, що стали очевидними після звільнення міста.

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