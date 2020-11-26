У грудні громадяни купуватимуть газ за ціною від 6,3 до 8,9 грн за куб. м.

Газопостачальні компанії в рамках конкурентного ринку природного газу пропонують населенню в грудні купувати газ за ціною від 6,33 до 8,96 грн за куб.м, при цьому мінімальна і максимальні ціни на газ не виросли в порівнянні з листопадом.

Про це повідомляється на сайті консультаційного центру для населення "ГазПравда", створеного НАК "Нафтогаз України" спільно з активістами.

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При цьому середня вартість газу в Україні для населення в грудні залишилася на рівні листопада - 7,16 грн за куб. м.

Відзначається, що в листопаді найменшу ціну своїм споживачам запропонувала енергетична компанія MEGAWATT – 6,22 грн за куб.м. далі зі схожою ціновою пропозицією йдуть компанія ВКФ "Теплобуд" - 6,25 грн за куб. м, а також "газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка забезпечує газом близько 2,5% споживачів - 6,33 грн за куб. м, залишивши ціну на рівні листопадової. Компанія "Газ АП" знизила ціну до рівня 6,33 грн за куб. м.

Регіональні газопостачальні компанії (газзбути), які обслуговують дві третини побутових споживачів, у грудні пропонують громадянам купити газ за ціною від 6,9 грн за куб.м до 8,96 грн за куб. м залежно від регіону. Таким чином, вартість блакитного палива у газзбутів також не змінилася в порівнянні з листопадом.

Найвищу ціну за газ отримають споживачі "Запоріжгаз збут", які куплять у грудні газ по 8,96 грн за куб. м.

В цілому станом на ранок 26 листопада свої грудневі пропозиції для споживачів у бік зниження надали 11 компаній, 29 компаній залишили їх на колишньому рівні та лише 3 постачальники підвищили ціни.

Хронологія подій

З 1 серпня в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу. Також завершився термін дії публічних спеціальних зобов'язань (ПСО) держкомпанії НАК "Нафтогаз України" для населення, але теплокомуненерго продовжать отримувати газ за регульованою "Нафтогазом" ціною.

У жовтні для побутових споживачів ціни на блакитне паливо коливалися від 4,7 до 6,8 грн за куб. м.

Середня вартість газу в Україні для населення в листопаді у порівнянні з жовтнем зросла на 24% до 7,16 грн за куб. м. споживачі купували газ за ціною від 6,33 до 8,96 грн за куб. м.

25 листопада 2020 року "Нафтогаз" назвав грудневу ціну на газ для населення.

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Автор: Бредіхіна Ганна