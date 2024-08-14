Якщо ЗСУ встановлять контроль над однією з найбільших російських атомних станцій, енергетична система РФ зазнає труднощів.

Якщо Збройні сили України встановлять контроль над Курською АЕС, енергетична система Росії зазнає пвених труднощів. Про це експерти з енергетики повідомили в коментарях NV.

Зокрема, за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, нині в режимі генерації працюють лише два блоки АЕС загальною потужністю 2 ГВт. При цьому станція живить два гірничорудні басейни та один металургійний комбінат. У випадку їхньої зупинки можуть виникнути проблеми, адже потрібен буде час для налагодження альтернативних схем подачі електроенергії. При цьому загалом енергетична система РФ не відчує наслідків відключення Курської АЕС.

"В Росії немає дефіциту генерації, на відміну від нас. У них в цілому потужність генерації складає близько 250 ГВт, і тому втрата 2 ГВт — це менше 1%. Це до якихось критичних наслідків не призведе", - вважає Омельченко. Відео дня

У свою чергу доктор фізико-математичних наук, колишній працівник Інституту ядерних досліджень НАНУ Людвиг Литвинський переконаний, що у разі теоретичної втрати росіянами контролю над Курською АЕС обидва енергоблоки краще буде просто відімкнути від загальної мережі.

"Атомна станція або атомний енергоблок — це ж не чайник, який вимкнув і він перестає кипіти. Атомні станції дещо інакше влаштовані. Навіть при вимкненні вона продовжує "кипіти". Тобто для примусового охолодження досить довгий час потрібен. ... Я майже певен, що не будуть її захоплювати. Більш простий варіант — це від'єднати від мережі. Вони самі зупинять її, створять проблеми для своєї єдиної мережі. Нам-то навіщо заходити на атомну станцію? Нема сенсу", - вважає експерт.

Можливе захоплення ЗСУ Курської АЕС

Україна буде нести відповідальність у випадку захоплення Курської АЕС. Таку думку висловив військовий експерт Іван Ступак.

За його словами, першою реакцією від МАГАТЕ буде засудження, також буде обурення від ООН. Як сказав експерт, "ми ризикуємо втратити частину своїх союзників".

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