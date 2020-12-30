Скасування Кабінетом Міністрів України на січень-березень 2021 року діючого пільгового тарифу на перші 100 кВт-год електроенергії на місяць у розмірі 0,9 грн/кВт-год та встановлення єдиного тарифу на електроенергію у розмірі 1,68 грн/кВт-год збільшить загальну інфляцію у 2021 році на 0,39%.
Про це повідомила Експертна платформа Національного банку України на своїй сторінці в Facebook.
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"Частка електроенергії у ваговій структурі для розрахунку індексу споживчих цін (на основі структури індивідуального споживання) становить 0,983%, якщо прийняти загальний споживчий кошик за 100%. Отже, таке підвищення тарифу на електроенергію збільшує загальну інфляцію в 2021 році на 0,39 процентного пункту", – сказано в повідомленні.
Відзначається, що вага електроенергії в структурі споживчого кошика дещо відрізняється в залежності від регіону, зокрема, в Києві цей показник становить 0,78%, а східному регіоні – 0,731%, в Причорноморському і Поліському - 1,183% і 1,16% відповідно.
"Таким чином, вплив на регіональну інфляцію буде відрізнятися, якщо припустити, що середній показник споживання електроенергії домогосподарствами однаковий по всій країні, але не буде перевищувати 0,5%", - сказано в повідомленні.
Скільки платили українці
В Україні ціна на електроенергію для населення не змінювалася з 2017 року і становить 90 коп. за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год, а понад це – 1 грн 68 коп. за кВт-год.
У той же час, для промислових споживачів ціни на електрику формуються на підставі ринкових механізмів і коливаються від 2,5 грн до 4 грн за кВт-год.
Звіт Єврокомісії
Згідно зі звітом Єврокомісії ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.
Україна опинилася в категорії країн з найвищими цінами на електрику в Європі поряд з Грецією (50 євро за МВт-год) і Мальтою (45 євро за МВт-год). Далі йдуть Болгарія (42 євро за МВт-год), Румунія (41 євро за МВт-год), Угорщина і Польща (по 41 євро за МВт-год).
У Єврокомісії зазначили, що високі ціни на електроенергію спостерігаються в тих країнах, які мають залежність від імпорту електроенергії (Греція, Угорщина), а також у тих, які мають технічні обмеження щодо імпорту (Мальта, Греція).
18 грудня 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не згоден з тим, що ціни на електроенергію для українських промислових споживачів є одними з найвищих у Європі. На його думку, вони, навпаки, є одними з найнижчих.
Підвищення тарифу
- 19 червня 2020 року Нацкомісія запропонувала з серпня підвищити тарифи "Укренерго" в 4 рази.
- 26 червня 2020 року НКРЕКП попередньо схвалила підвищення тарифу "Укренерго" вдвічі.
- 5 серпня Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії, зобов'язавши держкомпанію «Енергоатом» продавати близько 50% своєї електроенергії, а держкомпанію «Укргідроенерго» продавати 30% своєї електроенергії для потреб населення за ціною 1 копійка за кіловат-годину. Раніше "Енергоатом «був зобов'язаний продавати для потреб населення 80% своєї електроенергії, а» Укргідроенерго" - 35%. Решту електроенергії держкомпанії можуть продавати на ринку двосторонніх договорів та інших сегментах ринку.
- 28 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.
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