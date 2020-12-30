Частка електроенергії у ваговій структурі для розрахунку індексу споживчих цін становить майже 1%.

Скасування Кабінетом Міністрів України на січень-березень 2021 року діючого пільгового тарифу на перші 100 кВт-год електроенергії на місяць у розмірі 0,9 грн/кВт-год та встановлення єдиного тарифу на електроенергію у розмірі 1,68 грн/кВт-год збільшить загальну інфляцію у 2021 році на 0,39%.

Про це повідомила Експертна платформа Національного банку України на своїй сторінці в Facebook.

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"Частка електроенергії у ваговій структурі для розрахунку індексу споживчих цін (на основі структури індивідуального споживання) становить 0,983%, якщо прийняти загальний споживчий кошик за 100%. Отже, таке підвищення тарифу на електроенергію збільшує загальну інфляцію в 2021 році на 0,39 процентного пункту", – сказано в повідомленні.

Відзначається, що вага електроенергії в структурі споживчого кошика дещо відрізняється в залежності від регіону, зокрема, в Києві цей показник становить 0,78%, а східному регіоні – 0,731%, в Причорноморському і Поліському - 1,183% і 1,16% відповідно.

"Таким чином, вплив на регіональну інфляцію буде відрізнятися, якщо припустити, що середній показник споживання електроенергії домогосподарствами однаковий по всій країні, але не буде перевищувати 0,5%", - сказано в повідомленні.

Скільки платили українці

В Україні ціна на електроенергію для населення не змінювалася з 2017 року і становить 90 коп. за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год, а понад це – 1 грн 68 коп. за кВт-год.

У той же час, для промислових споживачів ціни на електрику формуються на підставі ринкових механізмів і коливаються від 2,5 грн до 4 грн за кВт-год.

Звіт Єврокомісії

Згідно зі звітом Єврокомісії ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.

Україна опинилася в категорії країн з найвищими цінами на електрику в Європі поряд з Грецією (50 євро за МВт-год) і Мальтою (45 євро за МВт-год). Далі йдуть Болгарія (42 євро за МВт-год), Румунія (41 євро за МВт-год), Угорщина і Польща (по 41 євро за МВт-год).

У Єврокомісії зазначили, що високі ціни на електроенергію спостерігаються в тих країнах, які мають залежність від імпорту електроенергії (Греція, Угорщина), а також у тих, які мають технічні обмеження щодо імпорту (Мальта, Греція).

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не згоден з тим, що ціни на електроенергію для українських промислових споживачів є одними з найвищих у Європі. На його думку, вони, навпаки, є одними з найнижчих.

Підвищення тарифу

19 червня 2020 року Нацкомісія запропонувала з серпня підвищити тарифи "Укренерго" в 4 рази.

26 червня 2020 року НКРЕКП попередньо схвалила підвищення тарифу "Укренерго" вдвічі.

5 серпня Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії, зобов'язавши держкомпанію «Енергоатом» продавати близько 50% своєї електроенергії, а держкомпанію «Укргідроенерго» продавати 30% своєї електроенергії для потреб населення за ціною 1 копійка за кіловат-годину. Раніше "Енергоатом «був зобов'язаний продавати для потреб населення 80% своєї електроенергії, а» Укргідроенерго" - 35%. Решту електроенергії держкомпанії можуть продавати на ринку двосторонніх договорів та інших сегментах ринку.

28 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

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Автор: Богдан Слуцький