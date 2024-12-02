Постачальники опублікували ціни на газ у грудні: скільки платитимуть українці

Ціна на газ Нафтогазу зафіксована до кінця квітня 2025 року.

Постачальники газу оприлюднили свої місячні та річні цінові пропозиції для українців у грудні 2024 року. На ринку "блакитного палива" присутні дев'ять компаній.

За даними ГазПравди, п'ять компаній пропонують і річну, фіксовану ціну, і місячну - змінну, а ще чотири - тільки річну ціну.

Вартість кубометра газу в рамках річних тарифів у грудні залежно від постачальника коливається в межах 7,79 - 9,99 гривні. При цьому місячна ціна коливається в межах 8,46 - 19,3 гривні за кубометр.

Відео дня

Варто зазначити, що більшість українців, а це понад 12 мільйонів домогосподарств, або 98%, отримують газ напряму від "Нафтогаз України" в рамках річної фіксованої ціни, що становить 7,96 гривні за кубометр. Ця ціна зафіксована щонайменше до кінця квітня 2025 року.

Ціни на газ у Європі - останні новини

14 листопада стало відомо, що ціни на газ у Європі піднялися до найвищого рівня за рік. Причиною подорожчання стали попередження про можливі перебої з поставками з Російської Федерації.

Нагадаємо, що 1 січня 2025 року припинитися транзит російського газу через Україну до країн Європи. Продовжувати цей контракт не має наміру жодна зі сторін.

Вас також можуть зацікавити новини: