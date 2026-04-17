Словаччина зробила важливу заяву щодо заборони ЄС на імпорт російського газу

Заборону на імпорт російського газу планується запровадити до кінця 2027 року.

Словаччина найближчими днями подасть позов, оскаржуючи рішення Європейського Союзу про заборону на імпорт російського газу. Про це з посиланням на прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо повідомляє Reuters.

За його словами, позов буде подано до Суду Справедливості Європейського Союзу.

"Уряд Словаччини вважає, що це є явним порушенням усіх принципів, на яких ґрунтуються договори ЄС", – сказав Фіцо, додавши, що рішення щодо санкцій і питань зовнішньої політики мають ухвалюватися одностайно.

Нагадаємо, заборону на імпорт російського газу, яку планується запровадити до кінця 2027 року, було схвалено переважною більшістю. Це дозволило ЄС подолати опір Словаччини та Угорщини під час ухвалення цього рішення на початку року.

Угорщина вже подала позов проти цієї заборони, а Словаччина раніше заявила, що зробить те саме. Фіцо повідомив, що уряд подасть свій позов до встановленого терміну – 27 квітня.

Обидві країни продовжують отримувати російський газ, попри зусилля ЄС, спрямовані на зменшення залежності від російських енергоносіїв і скорочення фінансування воєнної машини Кремля.

Як Росія заробляє на експорті енергоресурсів

Раніше УНІАН писав, що у березні Іспанія суттєво наростила закупівлі російського газу. Обсяги імпорту з РФ досягли рекордного рівня за весь час.

За даними оператора газотранспортної системи країни Enagás, у березні Іспанія отримала з РФ 9 807 гігават-годин "блакитного палива" (близько 1 млрд кубометрів), що більш ніж удвічі перевищує обсяги, зафіксовані в лютому.

Експерти вважають, що Іспанія наростила імпорт російського газу через те, що його ціна є "більш конкурентною порівняно з іншими доступними альтернативами".

Загалом, після початку війни на Близькому Сході ЄС суттєво наростив імпорт російського газу. У січні–березні цей показник збільшився на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Вас також можуть зацікавити новини: