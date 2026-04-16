Четверта економіка ЄС рекордно збільшила імпорт російського газу, - EL Pais

Попит на російський газ з боку Іспанії зріс через його нижчу ціну.

Іспанія у березні різко збільшила імпорт російського газу. Обсяги постачань сировини з РФ сягнули історичного максимуму, повідомляє EL Pais.

За даними оператора газотранспортної системи країни Enagás, у березні Іспанія імпортувала 9 807 гігават-годин "блакитного палива" з РФ (приблизно 1 мільярд кубометрів), що більше ніж вдвічі перевищує показник лютого.

Видання зазначає, що Іспанія збільшила закупівлі російського газу, оскільки ціни на нього "є більш конкурентоспроможними, порівняно з іншими альтернативами". Журналісти пояснюють, що після початку війни в Ірані, на тлі фактичного закриття Ормузької протоки, біржові ціни на газ суттєво зросли. До того ж Катар та Об’єднані Арабські Емірати, які є ключовим постачальниками газу до ЄС, були змушені скоротити експорт після атак Ірану на їхню енергетичну інфраструктуру.

Крім того, в Іспанії зросло споживання "блакитного палива". За даними Enagás, у березні попит зріс на 2%, а використання газу для виробництва електроенергії – на 46,8%. Це пов'язано з тим, що оператор електромережі Red Eléctrica збільшив генерацію на газотурбінних електростанцій для запобігання масштабним відключенням.

Видання також звертає увагу, що з квітня 2026 року країни ЄС мають припинити імпорт російського газу на спотовому ринку. Журналісти вважають, що це могло підштовхнути трейдерів збільшити імпорт "блакитного палива" з РФ, щоб запастися ним до дедлайну.

Відмова ЄС від російського газу

Наприкінці 2025 року ЄС ухвалив остаточне рішення про припинення імпорту російського газу. Згідно з ним блок планує попрощатися з російським "блакитним паливом" наприкінці 2027 року. Європейські чиновники запевняють, що не планують переглядати цей термін.

Втім, після початку війни на Близькому Сході ЄС збільшив імпорт газу з Росії. У січні-березні цей показник зріс на 17%, порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 5 мільйонів тонн.

