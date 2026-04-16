Словаччина погрожує заблокувати нові санкції проти Росії, але підтримує кредит для України

Словацький міністр не натякав, що його країна збирається блокувати позику Києву.

Словаччина готова заблокувати новий пакет санкцій проти РФ, але не буде проти надання позики розміром 90 млрд Україні. Про це заявив міністр закордонних справ країни Юрай Бланар, передає Denník N.

За його словами, Словаччина буде блокувати 20-й пакет санкції проти Росії до того часу, поки не отримає гарантій відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". Він наголосив, що його країна хоче чіткої, прозорої та перевіреної декларації про те, що нафтопровід "Дружба" буде знову запущений.

Також Бланар сказав, що для розблокування пакета санкцій потрібно запустити нафтопровід.

"Якщо нафтопровід "Дружба" не буде запущений, а на розгляді буде 20-й пакет, то ми його не схвалимо, оскільки не маємо інших інструментів, щоб змусити президента України Володимира Зеленського разом з Європейською комісією запустити "Дружбу", - наголосив політик.

Міністр зауважив, що позиція нового уряду Угорщини, яка формується, говорить про те, що він готовий підтримати надання позики Україні.

"Навіть під час години запитань у парламенті Бланар не натякав, що Словаччина збирається блокувати позику Києву. Він також стверджував, що висловлювання прем'єра (Роберта Фіцо - УНІАН) про "перейняття естафети" від Віктора Орбана були перекручені", - цитує Denník N.

Останні заяви Роберта Фіцо

Раніше премʼєр-міністр Словаччини привітав Петера Мадяра з перемогою на виборах в Угорщині і згадав про відновлення "Дружби". Зокрема він заявив про готовність співпрацювати з новим угорським урядом, насамперед у галузі енергетики.

"З повною повагою визнаю рішення громадян Угорщини на вчорашніх парламентських виборах і готовий до інтенсивної співпраці з новим прем'єр-міністром Угорщини, якого вітаю з результатом виборів. Цілі уряду Словаччини залишаються незмінними", - сказав Фіцо.

Водночас політик також погрожував заблокувати 20-й пакет санкцій проти Росії. Він розкритикував Єврокомісію та президента України Володимира Зеленського через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

"Після зупинки транзиту газу це вже другий відкрито ворожий і економічно шкідливий крок Зеленського проти Словаччини. Європейська комісія нічого не зробила, щоб змусити президента України щось вжити", - додав словацький премʼєр.

Вас також можуть зацікавити новини: