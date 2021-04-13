Електроспоживання протягом тижня 5-11 квітня знизилося на 0,9%.

Споживання електроенергії в Україні протягом тижня (5-11 квітня), порівняно з попереднім тижнем, знизилося на 0,9% - до 2,86 млрд кВт-год.

Про це йдеться в повідомленні Державної компанії «Укренерго», оператора Об'єднаної енергосистеми країни.

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Повідомляється, що середньодобове електроспоживання в робочі дні минулого тижня відносно попереднього тижня знизилося на 0,4% - до 416,7 млн кВт-год, а у вихідні скоротилося на 2,2%, до 387,4 млн кВт-год.

У порівнянні з минулим роком, середньодобове електроспоживання в робочі дні збільшилося на 13,7%, а у вихідні - на 10,7%.

З початку квітня обсяг споживання склав 4,46 млрд кВт-год, що на 2,2% більше за прогнозне значення.

Що цьому передувало

Споживання електроенергії в Україні в січні 2021 року збільшилося на 5,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 11,7 млрд кВт-год.

У січні цього року всі групи споживачів, крім транспорту, збільшили споживання у порівнянні з січнем 2020 року.

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Автор: Ігор Орел