Можливе підвищення цін може статися через те, що ЄС "практично перестане купувати російську нафту".

На тлі істотного скорочення обсягів купівлі ЄС російської нафти, громадяни США можуть відчути стрибок цін на газ взимку.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен, пише Reuters.

За словами міністра, запропоноване Заходом обмеження ціни на експорт російської нафти розроблено, щоб утримати ціни під контролем.

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"Це ризик, і ми працюємо над обмеженням ціни", - сказала Йеллен.

За її словами, можливе підвищення цін може статися через те, що ЄС "практично перестане купувати російську нафту" і введе заборону на послуги, що дозволяють РФ транспортувати нафту танкерами.

Йеллен зазначила, що обмеження ціни спрямоване на зниження доходів, які Росія могла б використовувати для ведення війни в Україні.

План обмеження цін, узгоджений країнами Великої сімки, вимагає від країн-учасниць відмовити в страхуванні, фінансах, посередницьких, навігаційних та інших послугах для нафтових вантажів, ціна яких перевищує максимальну ціну на нафту і ще не визначену нафтопродукти.

Війна в Україні та ситуація з нафтою:

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди з заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Європейського Союзу до кінця поточного року.

Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо.

5 вересня 2022 року в ОПЕК+ погодилися на скорочення поставок нафти.

10 вересня з'явилася інформація про те, що США, країни "Великої сімки" (G7) і ЄС вводять заборону на транспортування російської сирої нафти по морському шляху. Заборона почне діяти з 5 грудня 2022 року, а з 5 лютого 2023 року буде розширено.

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