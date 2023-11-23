Українців закликали ощадливо споживати електроенергію.

В Україні продовжує зростати споживання електроенергії, в енергосистемі виявлено дефіцит. Попри це, наразі відключень споживачів не прогнозується.

На сторінці "Укренерго" у соціальній мережі Facebook повідомляється, що вчора через похолодання збільшилося споживання, що спричинило додаткове навантаження на електростанції й зупинку та вихід в аварійний ремонт кількох блоків. Україні довелося запросити аварійну допомогу від операторів систем передач Румунії, Словаччини та Польщі.

"Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години", - закликали енергетики.

Відео дня

Зазначається, що споживання електроенергії продовжує зростати. Вечірній максимум споживання електроенергії 22 листопада був на 4% вищим, ніж 21.

Стан енергосистеми України

Міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що російські загарбницькі війська не припиняють завдавати ударів по енергетиці. На його думку, очікувати повтору масованих атак по критичній інфраструктурі варто після значного похолодання.

Україні можуть запровадити графіки відключень світла на 1-2 години. Це може статися, якщо не вдасться компенсувати дефіцит електроенергії за низьких температур.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що в Україні можуть ввести графіки відключень світла на 1-2 години, ящо проблему дефіциту в енергосистемі не вдасться розв'язати.

Вас також можуть зацікавити новини: