США організували таємний коридор для нафти через Ормузьку протоку, - Axios

Зазначається, що танкерам допомагають американські військові.

Американські військові організували морський коридор для проходу суден через Ормузьку протоку. Цим таємним проходом щодня транспортуються мільйони барелів нафти, що можна вважати успіхом, навіть попри те, що війна зайшла в глухий кут, повідомили Axios два американські чиновники.

У рамках операції, яка триває вже кілька тижнів, щоночі 15–20 танкерів входять у протоку і виходять з неї через південний канал уздовж узбережжя Оману. За словами чиновників, із протоки щодня вивозиться близько 10 мільйонів барелів нафти – приблизно половина довоєнного обсягу.

Операція під керівництвом США пом’якшує один із найболючіших аспектів війни – перебої в постачанні нафти, які призвели до різкого стрибка цін на "чорне золото". Хоча обсяг нафти, що надходить із протоки, як і раніше, нижчий за довоєнний рівень, це має помітний вплив на світові поставки, зазначають чиновники.

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"Ми вже два місяці контролюємо південну смугу Ормузької протоки. Корпус вартових Ісламської революції може створювати незручності, але він не контролює протоку. Це робимо ми", – заявив один з американських чиновників.

Як працює схема

Оперативна група координує свої дії з регіональними партнерами з країн Перської затоки. Вона складає щоденний список суден, що виходять із Перської затоки через Ормузьку протоку в Аравійське море, а також список орендованих порожніх танкерів, які прямують з Аравійського моря через протоку до портів країн Перської затоки для завантаження нафти.

Щоночі судна повинні рухатися однією великою колоною у напрямку виходу протягом певного часового інтервалу та однією великою колоною у напрямку входу протягом іншого часового інтервалу. Потім вони проходять через південний канал відповідно до вказівок американських військових.

За словами офіційних осіб, реалізація цієї операції стала можливою завдяки двотижневій військовій операції Центрального командування США, під час якої були виведені з ладу іранські системи радіолокаційного та морського спостереження. Іран втратив можливість відстежувати рух суден у південному каналі протоки.

Війна між Іраном і США – останні новини

CNN повідомляло, що Іран втратив контроль над частиною Ормузької протоки. Зокрема, 80% усіх суден, що пройшли через протоку, прямували Оманським маршрутом. Такий маршрут офіційно дозволений ООН, але проти нього активно виступає Іран.

При цьому президент США Дональд Трамп заявив про плани розв'язати проти Ірану масштабну економічну війну, підкресливши своє розчарування відмовою Тегерана капітулювати, незважаючи на тижні військових ударів та американську блокаду, що обмежила експорт нафти з країни.

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