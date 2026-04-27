У Польщі заборонили газові балони: що з ними не так

Останнім часом мешканці багатоквартирних будинків отримують інформацію про правила безпечного використання газу.

Житловий кооператив у Закопаному розіслав мешканцям письмові нагадування про ключові правила та обмеження, пов’язані з використанням газу, які діють у Польщі.

Польське видання WNP пише, що пропан-бутан – газ, важчий за повітря, тому в разі витоку він накопичується біля підлоги та в найнижчих частинах будівлі, наприклад, у підвалах, що може призвести до вибуху або пожежі з дуже серйозними наслідками. З цієї причини в будівлях, що мають більше чотирьох поверхів, діє заборона на зберігання та використання газових балонів

Крім того, згідно з постановою Міністра інфраструктури Польщі, в одній будівлі не можна одночасно використовувати скраплений газ і газ із мережі. На практиці це означає, що якщо в будівлі вище чотирьох поверхів немає газової інсталяції, мешканці не мають можливості використовувати газ у будь-якій формі.

У таких випадках для приготування їжі допускається використання виключно електричних приладів, таких як:

електричні плити;

індукційні плити;

електричні духовки.

Кооператив в Закопане звертає увагу на те, що власник або користувач приміщення, який ігнорує правила:

несе цивільну та кримінальну відповідальність за виниклі загрози, збитки та можливі нещасні випадки;

повинен очікувати перевірки з боку пожежної охорони або районної інспекції будівельного нагляду.

Раніше УНІАН писав, що газовий балон може бути небезпечним при неправильному використанні та призвести до трагедії. За словами експерта з безпеки Дениса Михальченка, встановлювати побутові газові балони в квартирах категорично не можна, навіть незважаючи на проблеми з опаленням, тому що були випадки загибелі від вибуху балона або від чадного газу.

Вас також можуть зацікавити новини: