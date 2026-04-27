У Польщі заборонили газові балони: що з ними не так

Житловий кооператив у Закопаному розіслав мешканцям письмові нагадування про ключові правила та обмеження, пов’язані з використанням газу, які діють у Польщі.
Польське видання WNP пише, що пропан-бутан – газ, важчий за повітря, тому в разі витоку він накопичується біля підлоги та в найнижчих частинах будівлі, наприклад, у підвалах, що може призвести до вибуху або пожежі з дуже серйозними наслідками. З цієї причини в будівлях, що мають більше чотирьох поверхів, діє заборона на зберігання та використання газових балонів
Крім того, згідно з постановою Міністра інфраструктури Польщі, в одній будівлі не можна одночасно використовувати скраплений газ і газ із мережі. На практиці це означає, що якщо в будівлі вище чотирьох поверхів немає газової інсталяції, мешканці не мають можливості використовувати газ у будь-якій формі.
У таких випадках для приготування їжі допускається використання виключно електричних приладів, таких як:
- електричні плити;
- індукційні плити;
- електричні духовки.
Кооператив в Закопане звертає увагу на те, що власник або користувач приміщення, який ігнорує правила:
- несе цивільну та кримінальну відповідальність за виниклі загрози, збитки та можливі нещасні випадки;
- повинен очікувати перевірки з боку пожежної охорони або районної інспекції будівельного нагляду.
Раніше УНІАН писав, що газовий балон може бути небезпечним при неправильному використанні та призвести до трагедії. За словами експерта з безпеки Дениса Михальченка, встановлювати побутові газові балони в квартирах категорично не можна, навіть незважаючи на проблеми з опаленням, тому що були випадки загибелі від вибуху балона або від чадного газу.