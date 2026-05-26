Що буде, якщо замінити вдома всі радіатори на теплі підлоги: головні висновки

Таке рішення може бути ідеальним у окремих випадках.

Підігрів підлоги набирає популярності серед систем опалення і поступово витісняє традиційне опалення та радіатори, оскільки практично непомітне та забезпечує рівномірне тепло в приміщенні.

Видання kb.pl розповіло про головні переваги та недоліки системи.

Система підігріву підлоги, яка ще недавно вважалася розкішшю, сьогодні стала практично новим стандартом у будівництві. Ця альтернатива радіаторам ідеально працює в поєднанні з тепловим насосом або сонячними панелями, оскільки для підлогового опалення потрібна нижча температура води (близько 40°C), ніж для традиційного опалення та радіаторів (від 60°C до 70°C).

Підігрів підлоги та радіатори передають тепло по-різному. У першому випадку повітря рівномірно нагрівається по всій площі підлоги, тоді як у другому випадку найтепліше повітря знаходиться під стелею, а зона прохолоди – над підлогою.

Переваги теплої підлоги:

установка прихована, а радіатори не займають простір у квартирі;

рівномірно розподілене тепло заповнює весь простір;

систему можна підключити до теплового насоса або сонячних колекторів, що знижує експлуатаційні витрати;

від підлогового опалення виграють алергіки, оскільки при радіаторному опаленні відбувається циркуляція гарячого повітря та осідання пилових частинок. Тепла підлога запобігає розвитку цвілі.

Недоліки підлогового опалення:

тимчасова затримка, пов'язана зі зміною налаштувань температури;

повільне нагрівання приміщення;

висока вартість установки та ремонту підлогового опалення;

не підходить для роботи зі звичайним котлом із завантаженням палива.

