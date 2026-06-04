Бразилія першою в світі тестує революційний двигун для ТЕС

Запуск відбувся на електростанції Suape II у бразильському штаті Пернамбуку.

У Бразилії запустили двигун, який називають першим у світі, розробленим спеціально для виробництва електроенергії на етанолі у промислових масштабах. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Запуск відбувся на електростанції Suape II у штаті Пернамбуку, де енергетична компанія Suape Energia та фінська технологічна Wärtsilä завершили етап впровадження Ethanol Project і готуються до експлуатаційних випробувань у реальних умовах.

Ініціатива покликана продемонструвати, чи може етанол стати ефективним паливом для керованого виробництва електроенергії, одночасно сприяючи скороченню викидів у енергетичному секторі. Хоча етанол уже десятиліттями широко використовується як паливо для легкових і вантажних авто, його майже не застосовували як основне паливо для промислового виробництва електроенергії.

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Прихильники проєкту вважають, що ситуація може змінитися, якщо технологія доведе свою технічну та економічну конкурентоспроможність. У проєкті використовується модифікований двигун Wärtsilä 32M, здатний працювати на етанолі, який виробляється переважно з бразильської цукрової тростини.

Демонстраційна програма передбачає тисячі годин випробувань упродовж найближчих років, що дозволить зібрати дані про продуктивність, надійність, рівень викидів і економічну ефективність технології. Основна увага буде зосереджена на підтвердженні ефективності виробництва електроенергії, оцінці економічної доцільності та визначенні того, чи може етанол стати практичним рішенням для енергосистем майбутнього.

Учасники галузі вбачають у проєкті ширші перспективи для бразильського сектору вирощування цукрової тростини. Якщо виробництво електроенергії на етанолі доведе свою комерційну життєздатність, це може створити додатковий ринок збуту для одного з найважливіших сільськогосподарських продуктів країни, а також сприяти зміцненню внутрішньої енергетичної безпеки.

Чому саме Бразилія

Бразилія має унікальні умови для тестування цієї концепції. Країна є одним із найбільших виробників і споживачів етанолу з цукрової тростини та протягом десятиліть розвивала інфраструктуру для його виробництва, зберігання й транспортування. Більша частина цього палива традиційно використовується у транспортному секторі.

Розробники проєкту сподіваються довести, що етанол може стати джерелом керованої генерації електроенергії. Це особливо актуально в час, коли багато країн шукають способи доповнити нестабільні відновлювані джерела енергії, такі як вітрові та сонячні електростанції.

Чому енергетика на етанолі привертає увагу

Одним із найбільших викликів для сучасних енергосистем є поєднання надійності електропостачання з декарбонізацією.

Сонячні панелі виробляють електроенергію лише за наявності сонячного світла, тоді як робота вітрових турбін залежить від погодних умов. Акумуляторні системи можуть частково компенсувати ці обмеження, проте довготривале зберігання енергії в багатьох країнах досі залишається дорогим рішенням. Це змушує енергетичні компанії та уряди шукати низьковуглецеві види палива, які можна накопичувати та використовувати в будь-який момент, коли зростає попит на електроенергію.

Експерти припускають, що до 2030 року світове виробництво електроенергії з біоенергетичних джерел має суттєво зрости, оскільки країни шукають додаткові інструменти для скорочення викидів без втрати стабільності енергосистем. У компанії Wärtsilä вважають, що біопалива, зокрема етанол, можуть відіграти важливу роль у цьому процесі, адже їх легко транспортувати, зберігати та використовувати в уже наявних електростанціях на базі двигунів внутрішнього згоряння.

Альтернативні джерела енергії – останні новини

Європейський ринок електроенергії проходить свій перший серйозний геополітичний стрес-тест після енергетичної кризи 2022 року й поки що витримує це випробування.

Чотири роки тому високі ціни на енергоносії спричинили масштабний інфляційний шок, наслідки якого відчувалися протягом кількох років. Однак цього разу значні інвестиції в сонячну та вітрову енергетику допомогли пом’якшити можливі різкі цінові коливання. Відновлювані джерела енергії підвищують стабільність системи, оскільки не залежать від імпортного палива.

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен раніше заявив, що Європа не імпортуватиме "жодної молекули " газу чи нафти з Росії, попри війну на Близькому Сході. В ЄС заявили, що робитимуть ставку на подальше збільшення частки відновлюваних джерел енергії.

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