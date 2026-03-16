'Не буде жодної молекули': єврокомісар жорстко висловився щодо газу та нафти з РФ

За словами Дана Йоргенсена, зниженню цін на енергоносії сприятиме зростання частки відновлювальних джерел енергії в Європі.

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен виступив проти відновлення співпраці з Росією в енергетичній галузі, попри зростання цін на енергоносії через події на Близькому Сході. Про це він сказав журналістам у Брюсселі, коментуючи заклики бельгійського прем’єра переглянути відносини з Росією, зокрема в енергетичній галузі, пише Радіо Свобода.

"У Європейському Союзі ми вирішили, що не хочемо імпортувати російську енергію… Надзвичайно важливо, щоб ми дотримувалися цього курсу. Ми не можемо в Європі прямо допомагати фінансувати жорстоку й незаконну війну Росії. Ми надто довго залежали від російської енергії, що дозволяло Путіну шантажувати нас", – зауважив Йоргенсен.

Єврокомісар додав, що в ЄС рішуче налаштовані притримуватися визначеного курсу на незалежність від російських енергоносіїв.

Відео дня

"Було б помилкою повторити те, що ми робили в минулому. Тому сигнал дуже чіткий: у майбутньому ми не імпортуватимемо з Росії навіть жодної молекули", – запевнив європейський чиновник.

Коментуючи вплив війни на Близькому Сході на енергетичний ринок ЄС, Йоргенсен вказав на відсутність проблем із безпекою постачань енергоресурсів. За його словами, Європа мінімально імпортує енергоресурси з держав, охоплених нині війною. Посадовець додав, що ціни на енергоносії у ЄС зростають через світовий дефіцит енергоресурсів.

"Ми дуже добре усвідомлюємо, що нам потрібно не лише стежити за ситуацією, що ми, звичайно, робимо, але й потрібно готуватися, адже ситуація може ще більше загостритися. Маємо бути готовими також застосовувати короткострокові заходи, щоб допомогти державам-членам у такій ситуації", - констатував Йоргенсен.

Єврокомісар зазначив, що зниженню цін сприятиме зростання частки відновлювальних джерел енергії в Європі, а також більша взаємопов’язаність енергосистем.

Ситуація в Ірані та ціни на газ в ЄС

Через бойові дії на Близькому Сході та фактичне блокування Іраном Ормузької протоки ціни на нафту суттєво зросли, а вартість нафти марки Brent перевищила 100 доларів за барель.

Бойові дії на близькому Схожі потягнули вгору і ціни на газ. Зокрема, 9 березня газові ф’ючерси подорожчали на 30%

На цьому тлі Угорщина закликала ЄС скасувати санкції проти російського енергетичного сектору. Втім президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа зробить помилку, якщо повернеться до російських енергоносіїв задля стримання цін на пальне.

