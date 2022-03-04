Водночас через обстріли з боку російської армії залишаються відключеними 13 газорозподільних станцій Оператора ГТС України.

Транспортування газу магістральними газогонами відбувається відносно стабільно з урахуванням ситуації, повідомляє прес-служба Міненерго.

"Транспортування газу магістральними газогонами відбувається відносно стабільно з урахуванням ситуації. Водночас через обстріли з боку російської армії залишаються відключеними 13 газорозподільних станцій Оператора ГТС України", - йдеться в повідомленні.

Як передає прес-служба, без газопостачання знаходяться десятки міст та селищ України з сотнями тисяч споживачів - Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Стоянка, Вознесенськ, частина Чернігова, Ізюм, Бражківка, Сиротино, Краснопопівка, Донське, Новотроїцьке, Пристань, Олешки та багато інших на лінії вогню. Критична ситуація у м. Щастя. На межі зупинки газопостачання до м. Торецьк (ГРС Дзержинськ), вже зупинені у зв'язку з обстрілами газорозподільної інфраструктури котельня та хлібозавод.

Сьогодні вночі через потрапляння снаряду було пошкоджено побутову нитку газогону біля м. Северодонецьк, в місті також припинено газопостачання. Атаки на критичну інфраструктуру України продовжуються. Співробітники ОГТСУ за першої нагоди відновлюють подачу газу, там, де це можливо.

"ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" продовжує роботу. Через ракетно-бомбові удари російських агресорів втрачено зв'язок із комерційним комунальним підприємством "Маріупольтепломережа" та ТОВ "Брокенергія", що експлуатує ТЕЦ в Охтирці. Питання коригування обсягів постачання газу на ці підприємства буде вирішено до кінця дня. ТЕЦ Новояворівська та Нового Роздолу працюють у звичному режимі. Тепло та гарячу воду мають усі містяни", - зазначили у міністерстві.

Окрім того, прес-служба нагадала, що сьогодні вночі російські війська атакували Запорізьку АЕС. Персонал станції був вимушений зупинити 2 енергоблоки. Наразі на ЗАЕС працює лише один енергоблок під контролем співробітників атомної станції. Інші енергоблоки переведені у безпечний режим та відключені від енергосистеми.

Також, прес-служба повідомляє, що в місцях продовження бойових дій збільшується кількість населених пунктів, де люди залишаються без енергоживлення. Ремонтні роботи розпочинаються одразу, як тільки фахівці можуть проїхати до пошкоджених ліній електропередачі та підстанцій.

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