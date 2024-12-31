Володимир Малінов зазначив, що можна використовувати СПГ і газ, що поставляється про трубопроводу "Турецький потік".

У Болгарії відреагували на складну ситуацію в енергетиці Молдови. Софія готова надати Кишиневу допомогу після припинення поставок російського газу з 1 січня 2025 року.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з міністром енергетики Молдови, тому вони також покладаються на нас. Ми готові підтримати їх. Ми готові підтримати їх, забезпечивши доступ до СПГ, а також через державного постачальника "Булгаргаз", щойно вони попросять про допомогу", - повідомив міністр енергетики Болгарії Володимир Малінов.

За його словами, до 20 березня 2025 року можна використовувати виняток у санкціях для платежів за транзит газу через "Турецький потік" через Болгарію.

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Варто зазначити, що близько місяця тому Молдова та Болгарія підписали документ про реагування на кризу.

Енергетична криза в Молдові - головні новини

Москва звинуватила Кишинів у порушенні договору, зокрема, в непогашенні заборгованості. Молдова заперечує наявність заборгованості за попередні поставки газу і звинувачує Росію в дестабілізації обстановки в країні, що Крєїль заперечує. Газпром заявив, що призупинить експорт газу в Молдову з 05:00 за Гринвічем 1 січня через неоплачений борг Молдови.

З 16 грудня в Молдові на 60 днів запровадили надзвичайний стан в енергетиці через ризик припинення поставок російського газу в невизнане Придністров'я.

19 грудня стало відомо, що в невизнаному Придністров'ї припинили подачу газу кільком державним установам. Рішення ухвалено на тлі завершення транзиту російського газу через Україну.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан наказав уряду почати підготовку до можливої націоналізації "Молдовагаз". 50% компанії належить російському газовому монополісту "Газпрому".

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