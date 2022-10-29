Трипільська ТЕС є однією з найбільших виробників електричної та теплової енергії в Київській області.

"Київоблгаз" отримав доручення від НАК "Нафтогаз України" припинити постачання газу на Трипільську ТЕС.

Про це повідомив народний депутат та голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради щодо кризових явищ на енергоринку Олексій Кучеренко в Facebook.

"НАК "Нафтогаз" дав команду "Київоблгазу" припинити постачання газу на Трипільську ТЕС, яка виробляє критичну для Києва та області електроенергію", – написав він.

У зверненні зазначається, що "Київоблгаз" змушений розпочати процедуру відключення від газопостачання Трипільської ТЕС вже зранку 30 жовтня.

Довідка УНІАН. Трипільська ТЕС є однією з найбільших виробників електричної та теплової енергії в Київській області.

Масовані удари Росії по критичній інфраструктурі

10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій, що стало причиною масштабних відключень електропостачання. Через це влада закликала українців до свідомого споживання електроенергії у пікові години.

19 жовтня радник міністра з питань енергетики Олександр Харченко повідомив, що близько 40% енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено.

Згодом в Офісі президента анонсували з 20 жовтня по всій країні обмеження на постачання електричної енергії, а також необхідність, починаючи з 07:00 до 23:00, мінімізувати користування електроенергією.

У ніч проти 27 жовтня російські окупанти здійснили понад 6 атак дронами-шахедами по території Київщини. В результаті в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання.

27 жовтня голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба попередив жителів області про можливість довготривалих, а саме понад 4 години, відключень електроенергії.

Ввечері 28 жовтня генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що через вимушені відключення електропостачання в столиці без світла вдень залишались близько мільйона жителів.

Він додав, що поки термінів відновлення нормального постачання немає.

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