Водночас через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі діятимуть графіки стабілізаційних відключень.

Завтра у Києві та Київській, Одеській і Дніпропетровській областях електроенергію не вимикатимуть.

Про це повідомляє прес-служба холдингу ДТЕК у офіційному Telegram-каналі. Зазначається, що на 22 лютого НЕК "Укренерго" не надавала обмежень споживання електроенергії.

"Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Однак внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, як наголошується, через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі діятимуть графіки стабілізаційних відключень.

Відключення світла в Україні

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого російські військові терористи вчергове атакували Україну ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря. Через загрозу ракетної атаки у низці областей України застосовувались екстрені відключення світла.

Попри постійні обстріли окупантів, вже другий тиждень в українській енергосистемі немає дефіциту електроенергії.

В "Укренерго" пояснили, що в Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях - через це доводиться застосовувати графіки погодинних відключень.

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