РФ готується запускати балістичні ракети на 5000 кілометрів, - Зеленський

Президент наголосив, що в росіян є ракети, які можуть уразити будь-яке європейське місто.

Росія незабаром матиме дуже потужні балістичні ракети, і це лише питання часу, коли вона їх почне запускати на відстань 5000 кілометрів. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю BFMTV перед вильотом до Парижа.

Як наголосив глава держави, щоб протидіяти цій загрозі, Україна працює над системами протиракетної і протиповітряної оборони.

"Ми не дуже багато про них говоримо, бо все ще проводимо їх випробування, але пріоритетом є самооборона", - сказав Зеленський.

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За його словами, цей проєкт буде на 100% європейським, адже Україна працюватиме спільно із Францією, Швецією, Данією, Італією, Норвегією та іншими країнами.

"Загалом є вісім країн, які можуть поділитися багатьма деталями. Це як Lego, балістичне Lego. У Росії є ракети, які можуть вразити будь-яке європейське місто. Ось чому Європі потрібна власна протиракетна оборона. Вона буде дешевшою за "Патріоти" і має бути схожою", – наголосив він.

Також президент України повідомив, що якщо випробування спрацюють, то "ця нова система з’явиться вже у 2026 році", і вона буде "фантастичною та дуже корисною".

"Якщо ми хочемо безпечної Європи, з дуже потужним повітряним щитом, не лише для декого, а для всіх, хтось повинен буде платити, хтось повинен буде виробляти, хтось повинен буде продавати. І це правильний шлях. Я сподіваюся, що ми досягнемо успіху", - висловився Зеленський.

Про ситуацію на полі бою

Президент України заявив, що росіяни "втратили ініціативу на полі бою". Водночас, пояснив він, "вони не програли війну, але вони втратили ініціативу". За його словами, з початку року "росіяни просувалися повільно, потім настала наша черга".

"Вони втратили 150 000 людей на ділянці 50 кілометрів... Ось що таке справжня війна. Ці удари, ці балістичні ракети, які він (російський диктатор Володимир Путін, - ред.)використовує, – це для того, щоб продемонструвати, що він веде свою війну", – сказав президент України.

Про українську армію і зброю

Вступивши у четвертий рік війни проти Росії, Україна тепер виробляє власні безпілотники та ракети, нагадав Зеленський.

"У нас зараз найсильніша армія у світі, або одна з найсильніших, але вона стикається з найскладнішими умовами. Ми зараз виробляємо все: безпілотники, артилерію, бронетехніку, 155-мм гармату", - розповів президент.

Він зазначив, що українська доктрина полягає в тому, щоб захищатися, а не окуповувати:

"Ось чому ми обираємо свої пріоритети, зосереджуючись на одній дуже основній речі: захисті себе".

Про Україну як "стіну" для Європи

За словами Зеленського, Україна – це, перш за все, "стіна" для кількох інших територій, що стоять перед Росією. Мовляв, якщо війна зараз "далеко від Франції", то це тому, що Україна "захищає безпеку в Європі".

У цьому контексті він особливо наголосив на роботі журналістів, яка полягає в інформуванні населення, адже "люди забувають" про цю війну.

"Я знаю, що роль пояснень дуже важлива, вона стосується людей у ​​всьому світі, у всіх є свої внутрішні питання, і тому потрібно нагадувати людям, чому потрібно допомагати Україні", – зазначив він.

Про ймовірність припинення вогню

Український президент стверджує, що перемир'я "можливе", але його дотримання залишається "дуже складним":

"Нам потрібно покласти край цій війні. І є одна сторона, Росія, яка цього не хоче. Вони показують це (готовність до припинення вогню, - ред.) лише словами. Але припинення вогню – це не просто слова, це дуже конкретний крок".

За словами Зеленського, Путін "бреше", коли говорить про питання припинення вогню, "бо йому потрібна перемога".

Про ймовірність ескалації з боку Росії

Президент України побоюється потенційної ескалації конфлікту з боку Росії. На його думку якщо Путін не здобуде перемоги, "він стане дуже небезпечним, і не лише для нас".

"Він спробує окупувати інше місце, інших людей і знову вбивати, вбивати людей", – стверджує Зеленський.

Український президент запевняє: припинення вогню необхідне і Росії, щоб "дати шанс світові, а перед цим своїй нації, усім тим родинам, які втратили своїх солдатів, своїх синів, своїх дочок".

Путін не хоче зупиняти війну

Як повідомляв раніше УНІАН, на думку прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, близький мир в Україні дуже малоймовірний, Росія продовжить війну щонайменше до зими, "враховуючи жорстку позицію Росії та Путіна". Він наголосив, що усі очікують від Росії в цей час лише ескалації дій.

Експерти Foreign Policy також вважають, що РФ шукає нові способи ескалації, оскільки вона зараз не має просувань в Україні, до того ж зазнає величезних втрат на полі бою та економічних труднощів. Видання висловило думку, що росіяни можуть спробувати повернути собі ініціативу, вдаючись до деяких своїх найпровокаційніших тактик, зокрема саботажу в Європі та вторгнення безпілотників на територію НАТО.

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