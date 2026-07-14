Названо найуспішніші бренди смартфонів першої половини 2026 року

Galaxy S26 Ultra забезпечив лідерство Samsung, а iPhone 17 збільшив частку Apple до історичного максимуму.

Аналітична компанія Counterpoint Research опублікувала свіжі дані, що відображають ситуацію на світовому ринку смартфонів за підсумками другого кварталу 2026 року. Одночасно фахівці назвали поточних лідерів за обсягом поставок пристроїв.

Лідером за обсягом поставок стала Samsung із ринковою часткою 24%, при цьому за рік бренд збільшив обсяг продажів на цілих 4%. Найпомітніший внесок у цей успіх зробила флагманська лінійка Galaxy S26, особливо модель S26 Ultra.

За нею слідує Apple, яка збільшила поставки на 3% у річному вимірі та довела свою частку світового ринку до рекордних 20%. Головним драйвером продажів стала лінійка iPhone 17, яка стала чи не найуспішнішою в історії компанії.

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Китайські бренди Xiaomi, Oppo та Vivo зіткнулися з двозначним падінням поставок. Основною причиною стало подорожчання чіпів пам’яті, що негативно позначилося на попиті в сегменті бюджетних пристроїв та пристроїв середнього класу. Незважаючи на це, Xiaomi зберегла 12% світового ринку завдяки успішним продажам Redmi Note 15, Redmi K90 та Xiaomi 17.

Ось як виглядає повний рейтинг за підсумками другого кварталу 2026 року:

Samsung – 22%;

Apple – 20%;

Xiaomi – 11%;

OPPO – 10%;

vivo – 8%;

Решта – 29%.

Google та Huawei не увійшли до п’ятірки найбільших виробників, але все одно продемонстрували позитивну динаміку, незважаючи на загальний спад ринку.

Загалом світовий ринок смартфонів впав на 11% – до показників 2013 року. За прогнозом Counterpoint, за підсумками року світові поставки смартфонів можуть скоротитися на 14%. При цьому аналітики очікують, що глобальний дефіцит чипів пам'яті збережеться й протягом 2027 року.

Як УНІАН уже писав, дешеві смартфони у 2027 році можуть стати рідкістю або взагалі зникнути. Причина – стрімке зростання попиту на чіпи пам’яті DRAM і NAND, що залишає виробникам мобільних пристроїв дедалі менше доступних компонентів.

За оцінками аналітиків, до кінця 2026 року багато брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам’яті. Так, колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

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