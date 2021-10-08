НАЕК "Енергоатом" має працювати на рекордній потужності – 14 енергоблоками з 15 наявних.

Україна в цей опалювальний сезон робить ставку на атомну генерацію, оскільки в країні дефіцит вугілля і дуже дорогий газ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики з посиланням на главу відомства Германа Галущенка.

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"Цей опалювальний сезон буде проходити під значним впливом світової енергетичної кризи. В умовах стрімкого зростання ціни на вуглеводні і їх тотального дефіциту в цей осінньо-зимовий період робимо ставку на атомну генерацію", - цитує прес-служба Галущенка.

За його словами, була оптимізована ремонтна кампанія АЕС, а тому протягом цього опалювального сезону НАЕК "Енергоатом" має працювати на рекордній потужності – 14 енергоблоками з 15 наявних. У порівнянні з попереднім опалювальним сезоном, очікувані обсяги виробництва АЕС зростуть на 12%.

На опалювальний період Міненерго прогнозує витрати вугільної продукції на виробництво електроенергії на рівні 15,3 млн т.близько 9,1 млн тонн буде забезпечено власним видобутком, ще близько 4 млн тонн, за даними компаній, будуть імпортовані відповідно до чинних контрактів. І очікується ще близько 2 млн тонн додаткового постачання вугільної продукції протягом опалювального сезону.

Міністр зазначив, що запаси природного газу в підземних сховищах, достатні для проходження осінньо-зимового періоду, а НАК "Нафтогаз України" має достатній фінансовий ресурс для їх поповнення.

"Планом підготовки передбачено наявність на початок опалювального періоду в підземних сховищах газу не менше 17 млрд куб. м газу. Станом на 07.10.2021 в українських газосховищах - 18,85 млрд куб.м газу. Зараз у "Нафтогазу України" є наявний фінансовий ресурс на закупівлю газу для стабільного проходження ОЗП", – сказав Галущенко.

Підготовка до опалювального сезону:

30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" і Конгрес місцевих і регіональних влад при президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння. Документом передбачено, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло і гарячу воду для населення не зростатимуть.

Автор: Ганна Бредіхіна