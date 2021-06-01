У Росії заявили, що не збираються відмовлятися від українського транзиту газу після завершення нинішнього договору.
Відповідну заяву зробив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає російське агентство ТАСС.
"Росія та Україна мають договір про транзит газу в Європу, цей договір залишиться в силі на весь період його дії. Але навіть після завершення терміну дії цього договору Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту", – сказав він.
За словами Пєскова, президент Росії Володимир Путін вважає, що в майбутньому Європа потребуватиме більшої кількості газу, що збільшить обсяги постачання, а це посилить попит на український транзит.
Читайте такожЗеленський обговорив з прем'єром Словаччини наслідки запуску "Північного потоку-2""Путін щоразу підкреслює, що це питання, яке носить виключно економічний та комерційний характер, і воно має відповідати вимогам ринку. Що стосується України, то як власник ГТС вона повинна забезпечувати нормальний технічний стан системи", - заявив Пєсков.
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