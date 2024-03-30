Світлана Гринчук зазначила, що в системі є локальні проблеми.

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук розповіла про ситуацію в енергосистемі після терористичних атак росіян. Вона зазначила, що енергетикам доводиться постійно проводити стабілізаційні заходи.

"Дефіциту електроенергії в системі зараз немає. Система працює збалансовано. Але є локальні проблеми, зокрема в Харківській області. В першу чергу, це через пошкодження об'єктів системи передачі", - розповіла чиновниця в ефірі телемарафону.

За її словами, незважаючи на достатній рівень генерації, електроенергію складно доставляти до споживачів, а через пошкодження підприємств генерації ситуацію доводиться постійно стабілізувати.

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"Водночас генерації вистачає, у нас немає дефіциту. Зараз енергосистема працює стабільно", - підсумувала Гринчук.

Удар РФ по енергосистемі України - головні новини

У ніч на 29 березня армія РФ завдала потужного ракетно-авіаційного удару по об'єктах паливно-енергетичного сектору України. Зокрема, росіяни застосували 99 засобів повітряного нападу.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що окупанти били по об'єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях, по об'єктах генерації електроенергії. Енергетики та рятувальники займалися ліквідацією наслідків.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що росіяни мріють повторити екологічну катастрофу, яка сталася під час підриву Каховської ГЕС. Він вказав, що загарбники свідомо намагалися завдати ударів по Канівській і Дністровській гідроелектростанціях, через що в Дніпропетровській області застосували екстрені відключення.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців зменшити споживання електроенергії.

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