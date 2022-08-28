До цього нібито готувалися ще в травні цього року.

У Німеччині готуються до таємної націоналізації "дочки" Газпрому. Федеральний уряд нібито вже створив холдингову компанію, щоб мати можливість провести націоналізацію в короткостроковій перспективі.

Про це повідомляє видання Welt.

"Підготовка до можливої націоналізації колишньої німецької дочірньої компанії Російської державної компанії "Газпром" йде більш просунуто, ніж передбачалося раніше. Згідно з інформацією, федеральний уряд таємно створив холдингову компанію, щоб мати можливість провести націоналізацію в короткостроковій перспективі", - стверджують журналісти.

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Відзначається, що до цих пір колишня компанія "Газпром Німеччина", яка з тих пір була перейменована в "Securing Energy for Europe" (SEFE), знаходиться під опікою Федерального мережевого агентства Німеччини.

У німецькому Міністерстві економіки підтвердили, що їм відомо про заснування холдингової компанії. Прес-секретар заявила, що до цього нібито готувалися ще в травні цього року "виключно в якості запобіжного заходу для будь-яких заходів з реструктуризації".

Поставки російського газу в ЄС

Як повідомляв УНІАН, раніше російський монополіст "Газпром" заявив, що з технічно причин зупинить ще одну турбіну Siemens.

У зв'язку з цим добова пропускна здатність газопроводу "Північний потік" складе не більше 33 мільйонів кубічних метрів палива. Це 20% від загальної потужності.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на поставки газу з Росії більше не можна покладатися.

Раніше УНІАН також повідомляв, що "Газпром" скоротив поставки газу до Німеччини по газопроводу "Північний потік-1".

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