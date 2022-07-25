У компанії заявили, що нібито рішення прийнято з технічних причин

Російський монополіст "Газпром" зупинить ще одну турбіну Siemens. Рішення прийнято нібито з технічно причин.

Про це повідомили в прес-службі компанія.

"У зв'язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту (відповідно до розпорядження Ростехнагляду і з урахуванням технічного стану двигуна) "Газпром" зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС "Портова", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим 27 липня добова пропускна здатність газопроводу "Північний потік" складе не більше 33 мільйонів кубічних метрів палива, що є 20% від загальної потужності.

Як раніше повідомляв УНІАН, 20 червня Росія заявила, що готова постачати газ по "Північному потоку" в повному обсязі, але для цього Європа повинна повернути відремонтовані турбіни.

10 липня Канада погодилася повернути турбіну для газопроводу "Північний потік-1", яка знаходилася на заводі "Дорваль" і не транспортувалася через санкції проти Росії. На відправці обладнання наполягала Німеччина.

США і Європейський Союз підтримали рішення Канади, а от Україна закликала його скасувати. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, такий крок поставить Російську Федерацію у переможну позицію і лише додасть проблем.

11 липня Росія зупинила подачу газу по "Північному потоку-1". У Москві заявили про щорічне технічне обслуговування газопроводу. У свою чергу в Європі побоювалися, що Росія не відновить подачу "блакитного палива" в європейські країни.

21 липня стало відомо, що після технічного обслуговування "Північного потоку-1" відновилися постачання газу по німецько-російському газопроводу.

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