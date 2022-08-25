Канада ухвалила відповідне рішення на прохання Німеччини.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що її країна планує повернути п'ять газових турбін для російського газогону "Північний потік-1".

Про це повідомляє канадський телеканал CBC.

"Це рішення, яке ми ухвалили. Це саме те, чого прохала від нас Німеччина", - сказала Жолі.

У липні уряд Канади зробив виключення, аби санкції не поширювались на газові турбіни. Зокрема, відповідне рішення ухвалене з метою повернення шести турбін, які проходили технічне обслуговування у Монреалі, до Німеччини для подальшої передачі російській державній компанії "Газпром", який керує газопроводом "Північний потік-1" для постачання газу.

Раніше одна турбіна вже була повернута до Німеччини, але "Газпром" відмовився приймати її, посилаючись на технічні питання, і наголошуючи, що хоче бачити документацію, яка свідчитиме, що турбіни не підпадають під санкції Заходу.

Україна критикувала таке рішення уряду Канади. Водночас, Канада захищала свої дії як необхідні для того, аби забезпечити постачання газу у Німеччину.

"Канада не хоче надавати будь-яких виправдань Путіну, щоб він продовжував використовувати постачання енергоресурсів до Європи як зброю", – заявила Жолі.

Як повідомляв УНІАН, у липні президент Володимир Зеленський наголосив, що українці ніколи не сприймуть рішення Канади передати Німеччині турбіну для газопроводу "Північний потік-1". Він підкреслив, що таке рішення фактично порушує санкційний режим проти Росії.

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