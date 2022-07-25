Запланований Росією експорт зброї в Африку під питанням через війну з Україною.

Великі втрати Росії в техніці на полі бою в Україні призводять до значного уповільнення поставок озброєння в Африку.

Про це пише Foreigh Policy з посиланням на дані американської розвідки.

Це може призвести до заміщення поставками зброї з Китаю і США, розповіли журналістам представники Пентагону.

За підрахунками Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, на Росію припадає майже половина основного експорту озброєнь в Африку, в основному вона постачає зброю в Алжир, Єгипет, Судан і Анголу.

"Ми очікуємо, що у них виникнуть реальні проблеми з поставками озброєння через те, що вони втрачають озброєння в Україні", - сказав високопоставлений представник американської розвідки на умовах анонімності.

Росія, як і раніше, зосереджена на спробах використовувати континент для видобутку природних ресурсів, включаючи нафту і природний газ в Лівії та золото в Судані.

Санкції проти РФ вже підірвали здатність Кремля поповнювати запаси складних деталей, таких як системи наведення і мікрочіпи, використовувані у високоточних боєприпасах.

Зокрема, агресору буде складно виробляти сучасні винищувачі, військово-морські платформи та космічне обладнання. Також країна зіткнулася з перешкодами з просуванням програми створення винищувача п'ятого покоління Су-57.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни, як і раніше, зосередилися на захопленні Донбасу. Хоча британська розвідка зауважує, що наразі противник веде маломасштабні наступи з "мінімальними" успіхами.

24 липня ворог здійснив обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на схід від Сіверська і на південь від Бахмута, обмежені наземні атаки на Херсонщині.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська сподіваються закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища. Попередні спроби росіян просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська.

Інститут вивчення війни пише, що за останній тиждень ЗСУ пошкодили всі три контрольовані Росією мости, які ведуть до Херсона.

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