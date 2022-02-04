У разі критичної ситуації, залежно від ступеня кризи, профільне міністерство має право застосувати комплекс заходів, включаючи неринкові.

У разі припинення транзиту російського газу газотранспортна система України буде переорієнтована.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, повідомили в компанії "Оператор ГТС України".

"Якщо ж російська сторона припинить транзит, то газотранспортна система буде переорієнтована на забезпечення першочергових потреб українців", - повідомили в компанії.

У компанії зазначили, що на випадок виникнення загрози безперебійного постачання газу споживачам працюватиме національний план дій, який затверджується Міненерго. У разі критичної ситуації, залежно від ступеня кризи, профільне міністерство має право застосувати комплекс заходів, включаючи неринкові.

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Як йдеться в матеріалі, подібні плани розробляються у всіх країнах ЄС. Крім того, розроблені додаткові плани та інструкції по роботі в разі нестандартних ситуацій, зокрема, створено резервний диспетчерський центр, альтернативні та дубльовані канали зв'язку.

У компанії пояснили, що в разі можливого виникнення ситуації з масштабним відключенням інтернету і зв'язку – це ніяк не позначиться на стабільній роботі газотранспортної системи. Технологічний зв'язок компанії повністю відділено від мережі інтернет.

"Технологічно українська газотранспортна система опрацювала можливі сценарії та відповідні плани дій. Для задоволення потреб українських споживачів "Оператору ГТС України" доведеться запустити нашу систему в реверсному режимі, як це вже робили у 2009-му. тобто підіймати газ із західних сховищ і транспортувати його на схід", - пояснили в компанії.

Ситуація з газом в Україні: