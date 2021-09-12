За словами радника президента США, мова вже не йде про геополітику, на кону - життя людей.

Білий дім стурбований через загрози енергетичній безпеці Європи вже цієї зими.

Як повідомляє Голос Америки, про це пише американське видання Financial Times.

За словами авторів статті, у Білому домі хвилюються через газову залежність Європи від Росії в енергопостачанні.

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"Якщо зима буде справді холодною, до січня-лютого у вас можуть закінчитися запаси газу. І це те, що мене турбує", - сказав у коментарі Financial Times головний радник президента США Джо Байдена з енергетичної безпеки Еймос Гокстейн під візиту до Києва.

Росія "недопостачає газ, у порівнянні зі своїми традиційними поставками", що призвело до найвищих в історії цін, говориться в статті.

За словами Гокстейна, мова вже не йде про геополітику. "На кону - життя людей", - сказав він журналістам FT.

Як повідомляв УНІАН, ціна на газ у Європі встановила новий рекорд. В ході торгів 9 вересня вартість жовтневого ф'ючерсу за індексом голландського TTF перевищила історичний максимум, досягнувши 57,25 євро за мегават-годину, що відповідає 700 доларам за тисячу кубометрів.

"Північний потік-2": що відомо

21 липня 2021 року США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проекту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.

У липні повідомлялося, що Європейська комісія почала вивчати офіційний запит України про консультації у зв’язку домовленістю США та Німеччини стосовно завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

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Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Автор: Катерина Гірник