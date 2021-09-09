Основною причиною здорожчання газу називають низькі запаси в європейських сховищах через холодну зиму.

Ціна на газ у Європі встановила новий рекорд. В ході торгів 9 вересня вартість жовтневого ф'ючерсу за індексом голландського TTF перевищила історичний максимум, досягнувши 57,25 євро за мегават-годину, що відповідає 700 доларам за тисячу кубометрів

Про це свідчать дані біржі ICE Futures.

На відкритті торгів 9 вересня ціна становила 679 доларів за 1 тис.куб. м, протягом дня вона коригувалася до 669,4 долара, після чого почала різко зростати та побила черговий рекорд.

Основними причинами рекордного зростання цін на природний газ в Європі як і раніше називають низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму та слабкі темпи закачування, які викликані дефіцитом пропозиції.

Ціна на газ в Європі: прогноз для України на зиму

Читайте такожЗа рік імпортний газ в Україні подорожчав у 4 разиНа думку експерта у сфері енергетики Валентина Землянського, Україна, яка імпортує з Європи близько третини споживаного газу, сьогодні не може вплинути на ситуацію з цінами на внутрішньому ринку.

Тому спрогнозувати, якою буде вартість газу в зимовий період на українському ринку, практично неможливо, вважає він.

"Подивимося. Зараз ситуація складається під логіку запуску "Північного потоку-2", в тому числі. Плюс є дефіцит поставок скрапленого газу на європейський ринок. Зараз на газовому ринку явний пузир", – зазначав раніше Землянський.

Автор: Катерина Шварц