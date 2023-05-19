Станція припинила виробництво електроенергії

Сьогодні, 19 травня, російські окупанти обстріляли одну з теплових електростанцій України.

Як повідомляє ДТЕК, внаслідок ворожої атаки станція припинила роботу. На даний момент відомо, що окупанти пошкодили магістральні лінії, що забезпечують видачу потужності.

"Станція припинила виробництво електроенергії. Енергетики активно працюють над відновленням видачі потужності в енергосистему. Свої дії вони синхронізують з "Укренерго"", - йдеться в повідомленні.

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Яку саме станцію зупинено в ДТЕК не уточнюють. Як зазначили в компанії, в травні генеруючі підприємства ДТЕК Енерго були атаковані тричі, а з вересня минулого року – 33 рази.

Удари по енергосистемі України

У ніч з 17 на 18 травня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків. Були влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, понад 20 населених пунктів залишилися без світла.

Станом на 18 травня "Укренерго" просило українців економити електроенергію, особливо у вечірні години.

19 травня 2023 року повідомлялося про те, що окупанти знову б'ють по енергоструктурі. Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено близько десяти населених пунктів у п'яти областях. Є пошкодження енергетичної інфраструктури.

У Запорізькій області в результаті артобстрілів знеструмлено 8 населених пунктів, 4,7 тис.споживачів залишилися без світла. У Донецькій області через обстріли знеструмлено 7 населених пунктів, без світла залишилися 10,2 тис. споживачів. Також через обстріли є відключення світла в Миколаївській і Дніпропетровській області. На Харківщині під обстріл під час виконання робіт потрапила бригада енергетиків.

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