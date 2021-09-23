У липні Вашингтон відмовився від намірів ввести санкції для учасників проекту.

Палата представників Конгресу США прийняла правки до оборонного бюджету. У них входить обов’язкове накладення санкцій на російський газопровід "Північний потік-2".

Про це повідомляє голова правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у Facebook.

Він нагадав, що у січні 2021 року адміністрація Джо Байдена зробила виняток із законодавства про санкції для оператора газопроводу.

"Ми продовжуємо переконувати адміністрацію США, що якраз із міркувань національної безпеки США, Європи, України, всього вільного світу потрібно терміново накласти ці санкції. Є позитивні зрушення", - відзначив Вітренко.

Читайте також"Нафтогаз" озвучив населенню новий тариф на газ: скільки будемо платити з 1 жовтняЗа його словами, зараз ведеться робота з Конгресом, щоб зміни у законодавстві не дозволяли надавати такі виключення з санкцій.

"Позицію України підтримала палата представників Конгресу США. Тепер черга за Сенатом, другою палатою Конгресу США", - підкреслив Вітренко.

"Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". У ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися в кінці 2024 року.

Автор: Людмила Жерновська