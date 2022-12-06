За останні два місяці це вже 17 терористична атака РФ на енергетичні підприємства ДТЕК.

5 грудня Росія обстріляла одне з енергетичних підприємств ДТЕК.

Про це ДТЕК повідомляє у своєму Telegram-каналі. Згідно з повідомленням, задля безпеки на об’єкті знаходяться тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі.

"Внаслідок чергової масованої атаки Росії постраждало енергетичне підприємство "ДТЕК Енерго", яке вже неодноразово було атаковане ворожими військами раніше. Через це воно було відключено від енергосистеми. Зупинка підприємства призвела до обмежень енерго- та теплопостачання в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

На щастя, обійшлося без жертв. У ДТЕК зазначили, що це вже 17 терористична атака Росії на енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго" за останні два місяці.

Обстріл України 5 грудня

Як повідомляв УНІАН, під час чергової ракетної атаки по Україні сили ППО збили більш як 60 російських ракет. Інші влучили в об’єкти енергитичної інфраструктури у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Також російська ракета знову впала у Молдові, цього разу - неподалік міста Бричани.

Внаслідок масованої атаки в Україні аварійно відключилась частина енергоблоків. Українців попередили, що на відновлення генерації потрібно кілька днів.

Тим часом в Одесі після удару немає електроенергії, через що зупинено водопостачання, електротранспорт та роботу котелень.

Вас також можуть зацікавити новини: