Переваги синхронізації з ENTSO-E дадуть Україні можливість щороку отримувати 1,5 млрд доларів.

Україна технічно готова повністю об’єднатись з енергосистемою Європи та тим самим від'єднатись від Росії та Білорусії у 2023 році.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він нагадав, що з 24 по 26 лютого Україна від’єднається від енергосистем Росії та Білорусії, щоб протестувати ізольований режим роботи.

"Технічно ми майже на сто відсотків готові, щоб у 2023 році Україна приєдналась до енергетичної мережі Європи… Спеціалісти Світового банку оцінили переваги синхронізації з ENTSO-E у 1,5 млрд доларів щороку для нашої держави", - сказав Шмигаль.

Голова уряду зазначив, що об’єднання з енергосистемою Європи підвищить енергетичну безпеку України.

Як повідомляв УНІАН, оператор Об’єднаної енергосистеми України - НЕК "Укренерго" - оголосив про проведення випробування роботи енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі режимі наприкінці лютого.

Робота в ізольованому режимі – це випробування, яке проводиться в межах підготовки до синхронізації ОЕС України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Випробування має проводитися у два етапи: у зимовий та літній періоди.

Випробування в ізольованому режимі і майбутня синхронізація енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи будуть здійснюватися в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови. Результати тестувань стануть підгрунтям для ухвалення рішення ENTSO-E про перехід на паралельну роботу з українською та молдовською енергосистемами.

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