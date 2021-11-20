Росія зменшує обсяги транзиту газу через Україну, чим спровокувала газову кризу в ЄС.

Україна хоче продовжити чинність контракту з "Газпромом" про транзит газу на 15 років.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю радіо Свобода.

"Контракт чинний до 2024 року. Фактично він є. Ми бажаємо його продовжити і ведемо з цього приводу перемовини з нашими європейськими партнерами. Тому що від них також залежить продовження цього контракту. Для нас ідеальним терміном є продовження цих умов на 15 років", - сказав Шмигаль.

Він додав, що Україна запропонувала збільшити обсяги транзиту газу до ЄС понад умови контракту.

"Ми готові ще до 55 мільйонів метрів кубічних збільшити транзит. І цей надлишок ми готові транзитувати за ціною удвічі нижчою, ніж в чинному контракті. Це ще раз підтверджує спроможність української ГТС транспортувати і транзитувати удвічі більші обсяги, ніж сьогодні законтрактовані, система до цього підготовлена", - сказав прем’єр.

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Він зауважив, що також Україна запропонувала європейським партнерам використовувати газосховища для зберігання газу, закупленого ними в РФ.

"Стосовно холодної зими і спроможності Європи, то ми також вийшли з пропозицією. Наші газосховища мають об’єм 33 мільярди метрів кубічних, ми використовуємо, як правило, в районі 20-24, максимальний обсяг був 26 мільярдів метрів кубічних. Тобто ми наші газосховища можемо використовувати, як такий європейський сейф для збереження додаткових обсягів газу для Європи на випадок зими. Для цього ми пропонували об’єднати наші зусилля з частиною або з усіма європейськими країнами і утворити такий "газовий фонд", який буде стабілізувати якраз оці можливі кризи, перепади в зимові періоди", - сказав Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, раніше Шмигаль заявляв, що в Європі газова криза виникла через шантаж з боку Росії, яка зупинила прокачування газу через українську ГТС.

1 листопада гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон констатував, що добові обсяги транзиту російського газу через українську газотранспортну систему до Європи зменшились на 34% у порівнянні з 1 жовтня, і вже скоро можуть дійти до нуля.

Голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно зменшує обсяги транзиту газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити якнайшвидше сертифікувати "Північний потік-2".

17 листопада Макогон заявив, що "Газпром" не планує збільшувати обсяги постачання газу через українську ГТС до країн Євросоюзу навіть взимку 2022 року.

Автор: Вікторія Токарєва